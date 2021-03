Les commentaires de Deborah Birx sur Covid-19 à Sanjay Gupta de CNN et le contrecoup, ont expliqué

Le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse ratée de l’ancien président Donald Trump au coronavirus, fait face à des critiques après avoir fait une affirmation évidente mais notable dans un nouveau documentaire de CNN: que la grande majorité des près de 550000 décès de coronavirus aux États-Unis aurait pu être évitée.

«Je vois les choses de cette façon: la première fois, nous avons une excuse. Il y a eu environ 100 000 morts à la suite de cette poussée initiale », a déclaré Birx au correspondant médical en chef de CNN, Sanjay Gupta. «Tous les autres, à mon avis, auraient pu être atténués ou considérablement réduits.»

En résumé, Birx a suggéré que des milliers de décès américains étaient presque inévitables en raison de la flambée initiale du coronavirus en février et mars de l’année dernière. Mais elle a déclaré qu’une meilleure adhésion aux directives de santé publique – y compris le port de masques et la distanciation sociale – aurait pu sauver la vie de bon nombre des 450000 personnes décédées aux États-Unis depuis lors.

La Dre Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche sous l’ancien président Trump, a déclaré dans un clip documentaire de CNN qu’elle pensait que les États-Unis auraient pu sauver des centaines de milliers de vies perdues à Covid-19 après la première poussée de la pandémie. https://t.co/cB08LLbIaw pic.twitter.com/cXqvnYWYa7 – CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 27 mars 2021

Bien que la suggestion de Birx selon laquelle jusqu’à 100000 décès étaient trop difficiles à prévenir est discutable – un gouvernement fédéral mieux préparé aurait pu limiter la propagation et sauver des vies en construisant une infrastructure de test beaucoup plus rapidement que celle supervisée par Trump, par exemple – elle la conclusion que de nombreuses vies auraient pu être sauvées est tout à fait correcte.

Et pourtant, ses commentaires sur CNN lui ont quand même apporté de nouvelles critiques, car ils n’ont pas réussi à aborder son propre rôle dans la réponse de l’administration Trump.

Le Dr Birx se présente comme une passagère malheureuse du Titanic alors qu’en fait elle était officier sur la passerelle. – Jonathan Reiner (@JReinerMD) 29 mars 2021

En effet, un regard rétrospectif sur les archives historiques montre clairement que Birx n’a pas été victime des circonstances.

Birx a aidé à créer une image déformée de la réponse de l’administration Trump au coronavirus

Il y a quelque chose d’important que Birx n’a pas encore reconnu dans son interview sur CNN ou ailleurs: qu’elle a contribué au problème en blanchissant l’incompétence de Trump au lieu de sonner l’alarme à ce sujet.

Pour citer l’exemple le plus notoire, le documentaire sur le coronavirus de CNN a été diffusé presque exactement un an après jour après que Birx est allé sur le Christian Broadcasting Network (CBN) et a loué avec effusion Trump comme étant «si attentif à la littérature scientifique, aux détails et aux données» dans un clip qui était alors viral et est redevenu viral avec la nouvelle interview de Birx.

« [Trump is] si attentif à la littérature scientifique, aux détails et aux données. Je pense que sa capacité à analyser et à intégrer les données issues de sa longue histoire en affaires a vraiment été un réel avantage »- c’est un truc choquant et piraté de la part du Dr Birx. pic.twitter.com/c2phsRYaJs – Aaron Rupar (@atrupar) 27 mars 2020

Mais ce qui était déjà clair au moment de cet entretien avec CBN, c’est que Trump se comportait à l’opposé de ce que Birx voulait que les gens croient. Au lieu d’écouter des experts en santé publique, Trump a passé les premiers mois de la pandémie à dire que le coronavirus disparaîtrait de lui-même «comme un miracle», rejetant les efforts des démocrates pour le prendre plus au sérieux comme «un canular», puis a poussé à rouvrir l’église et les entreprises alors même que le virus se propageait sans contrôle.

Le fait que la Maison Blanche de Trump se soit livrée à des vœux pieux à motivation politique au lieu d’essayer de sauver des vies était douloureusement évident à la fin du mois de mars 2020. Et pourtant Birx a choisi d’essayer de rester dans les bonnes grâces de Trump au lieu de dire la vérité au public.

Intentionnellement ou non, Birx a induit en erreur à plusieurs reprises les gens au nom de Trump. Lors d’un briefing en avril de l’année dernière, par exemple, elle a sélectionné des chiffres dans des États peu peuplés pour donner l’impression que les cas diminuaient à travers le pays alors qu’ils ne l’étaient pas. Il y a eu de nombreuses occasions où elle a semblé faire tout son possible pour interférer pour les mauvaises décisions prises par Trump, allant de défendre son refus de porter un masque à cajoler le CDC pour exclure les cas présumés positifs à partir du décompte des décès par coronavirus.

Mais, comme Birx l’a dit à Gupta, même cela ne suffisait pas pour empêcher Trump de se retourner contre elle.

En août dernier, Birx est allé sur CNN et a reconnu une vérité qui était évidente pour quiconque n’absorberait pas le Trump Kool-Aid – que le coronavirus était «répandu» dans les zones «à la fois rurales et urbaines», et «c’est pourquoi nous continuons en disant, peu importe où vous vivez en Amérique, vous devez porter un masque et vous éloigner socialement, faire les articles d’hygiène personnelle. » Mais ces commentaires ont déclenché Trump, qui, selon elle, l’a appelée pour lancer une «conversation inconfortable» qui était à la limite de la menace.

«Ce fut une période très difficile parce que tout le monde à la Maison Blanche était contrarié par cette interview», a déclaré Birx à Gupta. « Je pense que vous avez entendu les conversations avec lesquelles les gens ont posté [Trump]. Je dirais que c’était encore plus direct que ce que les gens ont entendu … C’était très inconfortable, très direct et très difficile à entendre.

Alors qu’elle faisait partie des briefings quotidiens de Trump sur les coronavirus – y compris un incident tristement célèbre dans lequel Trump lui a suggéré que les injections de désinfectant ou les traitements au soleil pourraient être des remèdes miracles pour le coronavirus – Birx est passée à l’arrière-plan après son entretien avec CNN en août. Elle n’a plus entendu parler à l’échelle nationale le week-end après que Trump a quitté la Maison Blanche en janvier, lorsqu’elle a accordé une interview à CBS qui a lancé un effort pour réhabiliter son image.

Dans une interview séparée pour le documentaire sur le coronavirus de CNN, le Dr Anthony Fauci – qui, contrairement à Birx, était plus critique à l’égard de la réponse Covid-19 de l’administration Trump et qui continue de servir au gouvernement en tant que conseiller médical du président Joe Biden – a défendu Birx, faisant valoir que il avait plus de liberté de parler qu’elle ne le faisait parce que le bureau de Birx était littéralement à la Maison Blanche.

Et il convient de noter que, bien que les responsables de l’administration Trump aient peut-être empêché Birx de faire des interviews à la télévision nationale après sa comparution en août sur CNN, elle a passé l’automne à se rendre dans les États pour les consulter sur la meilleure façon de gérer la réponse au coronavirus.

À aucun moment, cependant, Birx n’a reconnu la vérité évidente: qu’elle travaillait pour un président qui ne voulait pas donner la priorité à la vie américaine plutôt qu’à ses espoirs de remporter un autre mandat. Et c’est ce pour quoi on se souviendra le mieux d’elle.