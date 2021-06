Les commentaires de Floyd Mayweather sur l’avenir de Gervonta Davis ne sont pas une bonne nouvelle pour les fans qui veulent voir “Tank” affronter Teofimo Lopez, Devin Haney, Ryan Garcia et Vasyl Lomachenko

in

Floyd Mayweather a déclaré que Gervonta Davis était sur le point de continuer à combattre ses adversaires «internes» plutôt que des combats de promotion croisée.

Le champion du monde des super-plumes (130 livres) de 26 ans est passé de deux divisions à super-légers (140 livres) et a éliminé un solide combattant invaincu à Mario Barrios samedi soir.

Promotions Sean Michael Ham/Mayweather

‘Tank’ est le protégé de Mayweather

Davis vs Barrios était un événement organisé par Mayweather Promotions de Floyd Mayweather et PBC d’Al Haymon – avec les deux combattants représentés par Haymon.

C’est le modèle que Mayweather veut apparemment que « Tank » suive pour aller de l’avant.

Il a déclaré lors de la conférence de presse d’après-combat lorsque Gervonta a été interrogé sur son prochain combat : « Son équipe va s’en occuper.

«Notre truc, c’est que nous travaillons plus intelligemment, pas plus dur. Nous gardons donc tout en interne.

« Mayweather Promotions/PBC, nous sommes tous une seule famille.

Mayweather vient de déclarer que Gervonta Davis n’affrontera personne en dehors de la bannière mayweather/Pbc !!! Alors mesdames et messieurs, il n’y aura pas de Gervonta Davis contre

Teofimo

Taylor

Ryan Garcia

Haney

Shakur

Ramírez

Loma pic.twitter.com/z9f1icscLv – M. Moonshine (@MrMoonshine10) 27 juin 2021

Les jeunes poids légers américains doivent se battre pour former leur héritage

«Nous n’allons pas partir et rendre une autre entreprise formidable.

«Nous en avons beaucoup à 140 lb, 135 lb, 130 lb. Nous allons continuer à combattre les combattants que nous devons combattre. »

Cette nouvelle sera un coup dur pour de nombreux fans, car la majorité des meilleurs combattants de chacune de ces catégories de poids se trouvent en dehors de l’écurie PBC.

À 130 livres, PBC a le prospect prometteur Chris Colbert, mais les plus grandes stars telles qu’Oscar Valdez, Jamel Herring et Shakur Stevenson font toutes partie du Top Rank de Bob Arum.

À 135 livres, PBC a des prétendants Rolando ‘Rolly’ Romero et Javier Fortuna, mais les plus grands noms comme Teofimo Lopez, Vasyl Lomachenko, Devin Haney et Ryan Garcia sont tous ailleurs.

Et à 140 livres, PBC a travaillé avec Regis Prograis et Mikey Garcia dans le passé, mais le champion incontesté Josh Taylor est avec Top Rank.

. – .

Taylor est le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO et n’a pas signé avec PBC