Les commentaires de Gensler ont-ils joué un rôle dans l’application Bitcoin Strategy ETF d’Invesco Crypto new media

in

Un autre nom a été ajouté à la liste des dépôts de crypto-ETF en attente aujourd’hui après que le gestionnaire d’actifs basé à Atlanta, Invesco, a déposé une demande auprès de la SEC des États-Unis pour lister un ETF avec une exposition à Bitcoin Futures et à d’autres actifs similaires.

La société d’investissement qui exploite 233 ETF aux États-Unis a déposé aujourd’hui un ETF de stratégie Bitcoin dans la matinée. L’ETF suivra la performance des contrats à terme Bitcoin, des ETF Canada Bitcoin et des actions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). En outre, le dépôt relevait de la loi de 1940 sur les sociétés d’investissement

Curieusement, cette législation a récemment été évoquée comme une exigence pour les approbations des ETF par le président de la SEC, Gary Gensler. Au Forum sur la sécurité d’Aspen, a-t-il déclaré,

«Je prévois qu’il y aura des dépôts concernant les fonds négociés en bourse (ETF) en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement (Loi 40). Lorsqu’elle est combinée avec les autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, la loi ’40 offre d’importantes protections aux investisseurs. »

Cependant, les analystes pensent que cela pourrait en fait faire plus de mal que de bien. La stratégie d’investissement du dossier a mis en évidence le fait que “le fonds n’investira pas directement dans Bitcoin”. Au lieu de cela, le fonds cherche à investir principalement dans des contrats à terme BTC et, dans une moindre mesure, dans des ETF BTC étrangers, des produits négociés en bourse et des fiducies d’investissement privées qui détiennent du Bitcoin.

Selon l’analyse d’Eric Balchunas, l’insistance de la SEC sur cette loi pourrait entraîner le transfert de milliards de dollars vers le marché des produits dérivés, GBTC, et son pays voisin, le Canada, au lieu de simplement Bitcoin comme le demandent les investisseurs.

Invesco est la première entreprise à déposer une demande après le discours explosif de Gensler. En raison de la nature “précipitée” du déménagement et des commentaires susmentionnés, Balchunas pense qu’il ne serait pas surprenant de voir 5 à 10 autres dépôts de ce type d’ici vendredi soir.