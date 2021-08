Les commentaires de Hinman sur XRP peuvent-ils compromettre la position de Ripple contre SEC ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Le procès SEC contre Ripple a pris une tournure intéressante mardi après que quelques parties de la déposition de Hinaman ont été rendues publiques. Les documents de dépôt ont révélé que Hinman avait averti Ripple du statut de sécurité de XRP et avait également demandé d’arrêter ses ventes. Cette révélation vient comme un coup dur pour les accusés dans l’affaire qui semblaient jusqu’à présent avoir le dessus sur la déposition.

Hinman : Je serai plus utile quand je reviendrai à la pratique privée. Appelez-moi alors.

Ripple voulait utiliser le commentaire de Hinman selon lequel Ethereum perdait son statut de sécurité au fil du temps en leur faveur pour prouver que XRP avait connu une croissance similaire, mais la déposition a prouvé le contraire. Le document a révélé la réponse de Hinman comme,

Franchement, celui dont je me souviens le plus clairement est probablement celui où XRP est arrivé avec une personne qui avait ma position avant moi, ainsi qu’un avocat de l’application. Ils étaient intéressés par un moyen de restructurer ce que nous faisons pour le mettre en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières, et la première chose que je leur ai dite alors que vous continuez à offrir XRP sans aucune sorte de restrictions qui s’appliqueraient comme une offre de titres.

Si vous voulez vous mettre en conformité, vous devez arrêter de le faire, et ils l’ont compris.