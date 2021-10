Les commentaires de Jon Gruden en 2018 sur le contrat des Raiders refont surface au milieu de la démission

Les commentaires de Jon Gruden sur le fait d’amener les Las Vegas Raiders à un Super Bowl lors de la signature de son contrat avec l’organisation en 2018 ont refait surface lundi soir après sa démission.

Les Raiders ont signé un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans pour devenir l’entraîneur-chef des Raiders en 2018 après avoir passé du temps dans la cabine de diffusion d’ESPN.

Jon Gruden, photographié en 2012, a compilé un record de 38-26 avec les Raiders entre 1998 et 2001. (AP Photo/Tony Avelar, File)

« Si je ne peux pas le faire, je ne vais pas prendre leur argent », a-t-il déclaré à USA Today en juillet 2018.

« Qui garantit que je vais vivre 10 ans ? Alors je n’y pense pas. Vous commencez à penser à un contrat de 10 ans – les gens ne savent pas comment c’est structuré et ça n’a pas d’importance. La seule chose qui L’essentiel est : « Est-ce que Khalil Mack sera ici ? Donald Penn sera-t-il prêt à jouer ? » J’ai des choses plus importantes à craindre que huit ans de contrat. »

L’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas, Jon Gruden, réagit lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Browns de Cleveland, le dimanche 1er novembre 2020, à Cleveland. (Photo AP/Ron Schwane)

Pendant ce temps, Gruden a échangé Mack aux Bears de Chicago, a libéré Penn en 2019, a acquis puis coupé Antonio Brown et n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires au cours de chacune des trois saisons complètes où il était entraîneur-chef. Les Raiders n’ont participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires depuis que les Buccaneers de Tampa Bay de Gruden ont vaincu l’organisation lors du Super Bowl XXXVII. Les Raiders l’avaient échangé à l’intersaison précédente.

Lundi, Gruden a démissionné après que d’autres courriels accablants aient été publiés par le New York Times. Les courriels contenaient des remarques homophobes et misogynes et contenaient des critiques vulgaires du commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Jon Gruden, photographié ici en 2001, a mené les Raiders aux séries éliminatoires de la NFL à deux reprises au cours de son premier mandat de quatre ans en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe. (AP Photo/Ben Margot, Dossier)

Gruden a fait une brève déclaration sur sa démission.

« J’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas. J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, membres du personnel et fans de Raider Nation. Je suis désolé, je n’ai jamais destiné à blesser qui que ce soit », a-t-il déclaré.