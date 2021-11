Les commentaires de Kurt Zouma et la défense qui fuit de Liverpool cette saison suggèrent que les équipes de Premier League ont trouvé comment exploiter l’équipe de Jurgen Klopp

Ce fut une soirée mémorable pour West Ham United au stade de Londres alors qu’ils exploitaient les faiblesses défensives de Liverpool.

Kurt Zouma a marqué ce qui s’est avéré être le but gagnant qui a été célébré autant par les fans des Irons que par les fans de Chelsea, son ancien club.

Zouma a marqué le but vainqueur lors d’une célèbre victoire de West Ham United

L’arrière central français est arrivé de Stamford Bridge dans la fenêtre de transfert d’été pour un peu moins de 30 millions de livres sterling et a remboursé une tranche de ces frais avec un but énorme contre l’équipe de Jurgen Klopp.

Les Reds seront sans aucun doute déçus d’avoir perdu leur série de 25 matches sans défaite, mais ils seront également inquiets pour l’avenir après le commentaire cinglant de Zouma.

Zouma a déclaré après le match: « La façon dont Liverpool joue, dès que nous avons récupéré le ballon, nous savions qu’ils seraient ouverts. »

Ce sont des mots que Klopp et son équipe ne voudraient pas entendre, mais c’est une déclaration alarmante du Français qui a peut-être donné un plan à d’autres équipes pour exploiter la défense de Liverpool.

Zouma et co ont exploité la défense de Liverpool pour gagner les trois points

Le premier et le troisième but étaient sur coups de pied arrêtés, et étant donné la force de West Ham dans les corners, il n’est guère surprenant de les voir marquer.

Cela dit, contre Liverpool en particulier, c’est plus alarmant pour Klopp compte tenu de la robustesse de sa défense lors des campagnes victorieuses de la Ligue des champions et de la Premier League en 2018/19 et 2019/20 respectivement.

Contre Brentford plus tôt dans la saison, les Reds ont concédé trois fois avec deux buts provenant de centres dans la surface et l’autre d’un coup franc.

Les centres et les coups de pied arrêtés concerneront Klopp, mais comme l’a souligné Zouma, avec la ligne haute de Liverpool, n’importe quelle équipe peut avoir une bonne chance de marquer – et Pablo Fornals en a dûment profité.

Fornals a marqué devant Alisson lorsqu’il a été dégagé au but après avoir battu la ligne haute de Liverpool

Marquer des buts n’est pas un problème pour les hommes de Klopp, qui ont marqué 31 fois en 11 matches de championnat et sont les meilleurs buteurs de la division.

Le problème restera cependant à l’arrière et ayant concédé plus de buts que Chelsea et Manchester City réunis, Klopp doit régler rapidement sa défense qui fuit si Liverpool veut maintenir le rythme dans la course au titre.