Les commentaires de la chef du CDC, Rochelle Walensky, ont été modifiés par ABC

Le chef du CDC Dr. Rochelle Walensky a pris la chaleur de la droite et de la gauche au cours d’une interview qui s’est avérée avoir été éditée par ABC News d’une manière qui a fait que beaucoup l’ont mal interprétée.

Dans l’édition de vendredi de Good Morning America, ABC News a diffusé une interview dans laquelle le co-présentateur Cécilia Vega a demandé au Dr Walensky au sujet d’une nouvelle étude publiée par le CDC, et la réponse de Walensy a été furtivement coupée. Voici comment l’échange original a été diffusé:

VEGA : Je veux vous interroger sur ces titres encourageants dont nous parlons ce matin, cette nouvelle étude montrant à quel point les vaccins fonctionnent bien pour prévenir les maladies graves. Compte tenu de cela, est-il temps de commencer à repenser à la façon dont nous vivons avec ce virus, qu’il est potentiellement là pour rester ? DR. WALENSKI : Le nombre écrasant de décès, plus de 75 %, est survenu chez des personnes qui présentaient au moins quatre comorbidités. Donc vraiment, ce sont des gens qui n’allaient pas bien au départ. Et oui, des nouvelles vraiment encourageantes dans le contexte d’omicron. Cela signifie non seulement obtenir votre série principale, mais également votre série de rappel, et oui, nous sommes vraiment encouragés par ces résultats.

Voici les remarques complètes du Dr Walensky sur l’étude qui montre que 78% des personnes complètement vaccinées qui sont décédées de Covid avaient également au moins 4 comorbidités importantes, et voici l’étude à laquelle elle a fait référence : https://t.co/fIqbl3iqXX pic.twitter. com/k7M528bqlc – Tommy moderna-vaX-Topher (@tommyxtopher) 10 janvier 2022

Malgré le fait que la réponse de Walensky concernait clairement une étude du CDC que tout le monde pouvait consulter, les remarques provoquent l’indignation de groupes très différents, pour des raisons très différentes.

Certains défenseurs du handicap ont mal interprété les remarques comme minimisant les décès de personnes souffrant de comorbidités graves et ont créé le hashtag tendance #MyDisabledLifeIsWorthy en réponse.

Lundi, Mediaite a contacté le CDC pour obtenir des éclaircissements, car la réponse de Walensky semblait être coupée au début, et pour poser des questions sur les objections des défenseurs des personnes handicapées.

Un porte-parole du CDC a déclaré à Mediaite que les propos avaient été mal interprétés et que l’agence examinerait si l’interview avait été modifiée.

Le porte-parole a également fait la déclaration suivante :

Le Dr Walensky n’avait pas l’intention que les commentaires lors d’une récente apparition à la télévision soient blessants envers les personnes handicapées. Elle est profondément inquiète et se soucie de la santé et du bien-être des personnes handicapées et de celles qui ont des problèmes de santé et qui ont été touchées par COVID-19. La directrice du CDC poursuit son engagement à protéger tous les Américains dans cette prochaine étape de la pandémie.

Après que le CDC eut obtenu le clip complet et soulevé des objections, ABC a publié le clip complet sur YouTube, accompagné d’un avertissement expliquant que l’original avait été « modifié pour le temps ».

Le nouvel échange comprenait 23 secondes supplémentaires, au cours desquelles le Dr Walensky a donné beaucoup plus de détails sur l’étude.

Vous savez, une étude vraiment importante, si je peux juste résumer, une étude de 1,2 million de personnes qui ont été vaccinées entre décembre [2020] et octobre [2021] et a démontré qu’une maladie grave s’est produite chez environ zéro virgule zéro un cinq pour cent des personnes qui sont – ont reçu leur série primaire et la mort au point zéro zéro trois pour cent de ces personnes.

Comme l’étude l’indique clairement, nous parlons de 39 décès au total sur 1,2 million de personnes vaccinées, dont 29 présentaient au moins 4 comorbidités graves d’une liste spécifique : immunosuppression, diabète et maladies rénales, cardiaques, pulmonaires, neurologiques et chroniques chroniques. maladie du foie.

C’est au moins la deuxième fois de mémoire récente qu’ABC News édite des citations cruciales d’une interview de l’administration, l’autre étant de celui de David Muir interview du président Joe Biden. La Maison Blanche a fourni à Mediaite une transcription de cet échange manquant.

