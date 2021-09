Les commentaires de la direction de Red Bull montrent “qu’ils savent que Max avait tort” · .

in

La direction de Red Bull a défendu Max Verstappen lors de sa collision avec Lewis Hamilton, mais Mercedes pense qu’ils savent que leur pilote est à blâmer pour l’accident de fin de course.

Verstappen et Hamilton ont abandonné lorsqu’ils se sont emmêlés au Rettifilo au 26e tour de la course d’hier. Les commissaires sportifs ont tenu le pilote Red Bull pour responsable, lui infligeant une pénalité de trois places sur la grille.

À la suite d’une autre collision entre les deux hommes à Silverstone, le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner et le consultant en sport automobile Helmut Marko ont critiqué avec véhémence la conduite de Hamilton. Le responsable des opérations sur piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que la rhétorique plus froide du couple à Monza montrait qu’ils savaient que Verstappen avait transgressé.

“Nous étions évidemment convaincus que Lewis n’avait absolument rien fait de mal et que Max était le principal à blâmer”, a déclaré Shovlin.

“Je pense que si vous regardez le fait que même Helmut et Christian n’essayaient pas de blâmer Lewis, on a l’impression qu’ils savent que Max avait tort parce qu’ils essaieront de blâmer Lewis à n’importe quelle occasion.”

La collision « a coûté à Lewis une victoire et certainement une deuxième place », a déclaré Shovlin. La course a été remportée par Daniel Ricciardo, qui devançait alors le duo.

Shovlin a déclaré que Mercedes avait beaucoup à réfléchir après une course qu’elle aurait dû gagner. « C’est vraiment beaucoup de choses à assimiler.

« Je pense que le sentiment avec lequel nous allons partir d’ici et réfléchir à demain matin, c’est que nous avions une voiture qui aurait dû être première et deuxième ici et nous n’avons pas marqué autant de points. Je pense donc que nous devons être assez critiques avec nous-mêmes.

Alors que Hamilton a connu un week-end difficile avant son abandon, Valtteri Bottas a toujours été rapide, mais paralysé par une pénalité qui l’a laissé en fond de grille. Il a néanmoins récupéré pour terminer troisième.

“Certainement avec Valtteri, nous lui avons refusé l’opportunité de gagner la course”, a déclaré Shovlin. « Il a fait un excellent travail tout le week-end et partir de l’arrière pour se hisser à la troisième place était impressionnant.

« Même avec Lewis, il y a certainement des choses que nous aurions pu améliorer au départ des qualifications au sprint, qui lui ont coûté assez cher. Donc, comme c’est souvent le cas, nous repartons d’ici avec une liste de tâches dans lesquelles nous devons nous améliorer parce que nous pouvons faire mieux que ce que nous avons fait récemment.

