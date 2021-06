Les commentaires de Mara Gay sont irresponsables sortis de leur contexte ⋆ 10z viral

in

Le New York Times a publié mardi soir une déclaration défendant la membre du comité de rédaction Mara Gay après une certaine indignation face aux commentaires qu’elle a faits sur MSNBC.

Gay était sur Morning Joe plus tôt dans la journée et a réagi à Mika Brzezinski parler de personnes « qui ont été trompées ou induites en erreur de quelque manière que ce soit par cet homme qui constitue une menace pour notre démocratie en ce moment », se référant à l’ancien président Donald Trump.

Gay a déclaré qu’une commission était toujours nécessaire pour examiner les événements du 6 janvier et a ajouté que des millions d’électeurs de Trump “continuent de croire que leurs droits en tant que citoyens sont menacés du simple fait de devoir partager la démocratie avec les autres”.

“Je pense que tant qu’ils verront l’américanité comme la même chose avec la blancheur, cela va continuer”, a-t-elle poursuivi.

Gay a ensuite décrit une scène dont elle a été témoin à Long Island le week-end dernier :

J’étais vraiment perturbé. J’ai vu, vous savez, des dizaines et des dizaines de camionnettes avec des jurons contre Joe Biden à l’arrière, des drapeaux Trump, et dans certains cas, juste des dizaines de drapeaux américains, ce qui est aussi juste dérangeant, car essentiellement le message était clair, c’était « C’est mon pays. Ce n’est pas votre pays. Je possède cette.” Et donc jusqu’à ce que nous soyons prêts à avoir cette conversation, cela va continuer.

Un extrait du segment a été repris sur Twitter, affirmant que Gay décrivait la vue des drapeaux américains comme dérangeante.

Les drapeaux américains dérangent maintenant https://t.co/5SDYG8tcxq – Rich Lowry (@RichLowry) 8 juin 2021

Être choqué et dérangé de voir des Américains moyens arborer fièrement des drapeaux américains n’est rien de moins qu’une parodie absolue de l’élitisme côtier. Pour l’amour de Dieu, quittez Manhattan de temps en temps, membres du comité de rédaction du New York Times !!! https://t.co/Opi5bLCFh7 – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 8 juin 2021

Ils détestent l’Amérique. Et ils veulent que vos enfants le détestent autant qu’eux. https://t.co/1TReYtYPte – Laura Ingraham (@IngrahamAngle) 8 juin 2021

Le compte Twitter de Times Communications a publié une déclaration disant que ses commentaires étaient “irresponsables sortis de leur contexte”.

« Les commentaires de Mara Gay, membre du comité de rédaction du New York Times sur MSNBC, ont été irresponsablement sortis de leur contexte. Son argument était que Trump et beaucoup de ses partisans ont politisé le drapeau américain. Les attaques contre elle aujourd’hui sont mal informées et fondées sur la mauvaise foi », indique le communiqué.

Les commentaires de Mara Gay, membre du comité de rédaction du New York Times sur MSNBC, ont été irresponsablement sortis de leur contexte. Son argument était que Trump et beaucoup de ses partisans ont politisé le drapeau américain. Les attaques contre elle aujourd’hui sont mal informées et fondées sur la mauvaise foi. – NYTimes Communications (@NYTimesPR) 8 juin 2021

Vous pouvez regarder les commentaires complets de Gay ci-dessus, via MSNBC.

