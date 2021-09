Les commentaires de Rio Ferdinand qualifiés de ” vraiment médiocres ” par l’ancien coéquipier Phil Jones, qui a parlé de ses 20 mois d’enfer de blessures à Manchester United

Phil Jones a riposté aux critiques « vraiment médiocres » de Rio Ferdinand et a ouvert ses portes sur ses deux années passées à « traverser l’enfer » à Manchester United.

Jones n’a pas joué pour United depuis un match nul de la FA Cup contre Tranmere en janvier 2020, manquant l’intégralité de la saison dernière en raison d’une blessure.

.

Jones vient tout juste de revenir dans l’équipe réserve de football après 20 mois d’absence

Jones a clairement beaucoup de respect pour Ferdinand, mais a été blessé par ses commentaires

Une blessure au genou à long terme a incité Jones à envisager de mettre fin à sa carrière, après l’avoir mis hors de combat pendant près de deux des 10 années qu’il a passées au club.

L’ancien international anglais a récemment retrouvé sa forme physique et a joué 90 minutes à deux reprises pour l’équipe U23 de United alors qu’il tentait de revenir à l’action.

.

Jones est de retour pour l’équipe U23 de United

L’ancien coéquipier de Jones, Ferdinand, n’avait pas été trop flatteur pour le défenseur ces dernières semaines, affirmant qu’il perdait de la place dans l’équipe après avoir signé une prolongation de contrat de quatre ans en 2019.

“Il occupe actuellement le poste de joueur de l’équipe de jeunes dans cette équipe”, a déclaré Ferdinand. « Je pense qu’il aurait dû partir il y a longtemps. Il aurait dû partir avant Chris Smalling. Trouvez un nouveau club et jouez au football.

«Je suis déconcerté par la façon dont il a encore obtenu un nouveau contrat au club étant donné ses dernières années au club. Cela n’a tout simplement pas de sens pour moi comment vous obtenez un nouveau contrat.

Jones a signé un nouveau contrat avec Man United en 2019, mais n’a plus joué depuis janvier 2020

Ferdinand s’est ensuite excusé pour ses commentaires après que le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a sauté sur la défense de Jones, et le défenseur s’est depuis ouvert sur les commentaires blessants.

“Écoutez, le respect que j’ai est énorme”, a expliqué Jones. “J’ai partagé un vestiaire avec Rio – un grand professionnel. J’ai adoré jouer avec lui. Grand garçon, bonne humeur. J’ai tellement appris de lui.

«Mais ce qu’il a dit était médiocre. Vraiment pauvre. Je ne suis pas dans les disputes, pas dans les disputes, et s’il ne savait pas, il ne savait pas.

Jones n’a pas joué dans la première équipe de Manchester United depuis 20 mois

Après avoir discuté des commentaires de Ferdinand, Jones a ensuite parlé de ses 20 derniers mois en marge et de la gravité des choses.

« J’ai traversé l’enfer et j’en suis revenu au cours des deux dernières années », a déclaré le joueur de 29 ans.

« J’ai un peu lutté avec mon genou et [there] est arrivé un moment après le verrouillage où je pensais que ça suffisait.

«Je me suis maintenu en pleine forme pendant le verrouillage et je suis revenu. Mais je me souviens juste de m’être entraîné ici et d’aller voir le doc et de dire « ça suffit ».

Jones est un ancien vainqueur de la Premier League et international anglais, des temps meilleurs pourraient-ils être à venir ?

“Je pense qu’en tant que footballeur, en tant que personne, en tant qu’être humain, c’est probablement le niveau le plus bas que j’aie jamais ressenti dans ma vie.”

“Vous essayez de trouver un équilibre entre le football et la vie de famille, mais c’était si difficile de rentrer à la maison et d’essayer de s’occuper des enfants. Tu es là, mais tu n’es pas là, tu n’es pas présent.

Jones est maintenant pleinement sur la piste du retour, mais il est peu probable qu’il s’approche du onze de départ avec le capitaine Harry Maguire et la signature de 34 millions de livres sterling du Real Madrid, Raphael Varane, en chemin.

.

Il est hors de question de revenir dans le XI de premier choix de United avec Varane et Maguire là-bas

L’ancienne star de Blackburn reste cependant positive, un changement dans la fenêtre de transfert de janvier étant le résultat le plus probable.

Jones a déclaré: «Malheureusement, il allait y avoir du temps en dehors du terrain, ce qui, je le savais, allait être difficile pour moi, mais c’était quelque chose que je devais faire.

“Heureusement, je vois la lumière au bout du tunnel maintenant et j’ai repris l’entraînement, j’ai joué quelques matchs à huis clos et je me sens vraiment bien en ce moment.

“C’est bien de retrouver cet équilibre.”