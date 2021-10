Les commentaires de Steve Kerr pourraient ne pas plaire à Curry

Les derniers commentaires de l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, à propos d’appâts sales, ils pourraient ne pas plaire Stephen Curry dans la NBA.

Les responsables de la NBA ont fait un travail louable en mettant en œuvre les nouvelles règles de la ligue sur les appâts fétides. La superstar des Golden State Warriors, Stephen Curry, et sa capacité à éliminer les fautes des défenseurs ont été considérablement affectées par le changement de règle, mais à première vue, l’entraîneur-chef des Dubs, Steve Kerr, le retient.

Selon Kerr, il aime vraiment la façon dont la ligue a travaillé pour éliminer cet aspect particulier du jeu :

« J’aime ce que je vois », a déclaré Kerr, via Anthony Slater de .. « Je pense que les agents font un excellent travail. Le jeu a une sensation plus authentique ».

Steve Kerr sur le chemin, les arbitres ne récompensent pas les tactiques de chasse à la faute : « J’aime ce que je vois. Je pense que les fonctionnaires font un excellent travail. Le jeu a plus une sensation authentique. » Sur la faute en transition : « Je pense que c’est la prochaine étape (d’être légiféré). » pic.twitter.com/Q9hHU8jffr – Anthony Slater (@anthonyVslater) 29 octobre 2021

Kerr ne semble pas s’inquiéter de la possibilité que le jeu de Curry souffre de ce changement de règle. En fait, l’entraîneur des Warriors a souligné Steph et comment il a été contraint de changer de style à cause de cette nouvelle règle :

« Vous voyez certains joueurs essayer de commettre des fautes qu’ils auraient pu recevoir au cours des dernières années, et ils ne sont pas récompensés pour cela », a poursuivi Kerr, via Timothy Rapp de Bleacher Report. « Et je pense qu’il y a une pureté en cela que je vois en ce moment. Nous avons vu [Stephen Curry] même quelques fois, faites semblant, commencez à sauter sur son mec et réalisez ensuite: « Oh, je ne vais pas comprendre ça. » Et déplacez le ballon ».