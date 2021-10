Les commentaires des clients sur les changements de suivi de l’iPhone sont « extrêmement positifs »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que les modifications apportées à iOS 14 qui font du suivi un service d’inscription ont été extrêmement populaires auprès de ses clients.

Cook a fait ces commentaires aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’Apple jeudi. Interrogé sur les commentaires reçus par Apple et sur l’impact de la fonctionnalité sur les entreprises, Cook a déclaré :

Les retours des clients sont extrêmement positifs. Les clients apprécient d’avoir la possibilité d’être suivis ou non. Et donc, il y a une vague de satisfaction client là-bas du côté client. Et la raison pour laquelle nous avons fait cela est que — comme vous le savez, si vous nous avez suivi pendant un certain temps, nous croyons fermement que la vie privée est un droit humain fondamental et nous le pensons depuis des décennies, pas seulement l’année dernière.

Cook a poursuivi en disant qu’Apple avait historiquement déployé de plus en plus de fonctionnalités au fil du temps pour placer la décision de partager des données, et quelles données partager, entre les mains de l’utilisateur, a-t-il poursuivi « nous ne pensons pas que ce soit le rôle d’Apple de décider, et nous ne pensons pas que ce soit le rôle d’une autre entreprise de décider, mais plutôt de l’individu qui possède les données elle-même. Et donc, c’est notre motivation là-bas. Il n’y a pas d’autre motivation. »

Cela survient alors que les entreprises ont publié des réactions mitigées à l’égard d’ATT ces dernières semaines. Alphabet (Google) et Twitter ont tous deux signalé avoir vu un impact minime sur leurs revenus, cependant, les actions de Snap ont chuté de 25% la semaine dernière à la suite d’informations selon lesquelles il avait manqué son objectif de bénéfices en raison des changements. Facebook a également mis en garde contre « une incertitude importante » pour le quatrième trimestre à la lumière des vents contraires persistants liés aux changements.

Avec iOS 14.5, Apple a fait du suivi à l’aide d’un marqueur IDFA sur différentes applications et services une fonctionnalité d’activation, ce qui rend plus difficile le ciblage des utilisateurs avec de la publicité sur les meilleurs iPhones d’Apple, y compris l’iPhone 12 et le nouvel iPhone 13.