Les commentaires d’un ancien de «Love Island» sur le succès suscitent immédiatement une réaction en ligne

Love Island Molly-Mae Hague s’est retrouvée dans l’eau chaude ces derniers temps. Comme l’a noté The Independent, Hague, qui a joué dans la saison 5 de Love Island UK, a récemment participé à une interview au cours de laquelle elle a discuté de sa carrière. Cependant, ses commentaires sur le succès et les privilèges ne conviennent pas à de nombreux utilisateurs de médias sociaux. En fait, La Haye a rapidement déclenché une tonne de réactions négatives, beaucoup critiquant la star pour ne pas reconnaître le rôle que le privilège a joué dans son propre succès.

Lors de l’entretien avec Le journal d’un PDG, Hague, une influenceuse avec des millions d’adeptes et directrice créative de la marque de mode PrettyLittleThing, a exprimé que sa détermination à réussir l’a amenée là où elle est aujourd’hui. Elle a dit: « Je pense juste qu’on vous donne une vie et c’est à vous de décider ce que vous en faites. Vous pouvez littéralement aller dans n’importe quelle direction. » L’ancienne de Love Island a expliqué comment elle avait déjà été « claquée » pour ce sujet, affirmant que les gens lui avaient dit: « ‘Il est facile pour vous de dire que, vous n’avez pas grandi dans la pauvreté, vous n’avez pas grandi avec des l’argent a du mal. Donc, rester assis là et dire que nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée n’est pas correct.' »

Si vous êtes sans abri, achetez simplement une maison ❤️ pic.twitter.com/nRBVLBx8a9 – (@tsrbys) 5 janvier 2022

« Mais techniquement, ce que je dis est correct – nous le faisons », a-t-elle poursuivi. Hague a reconnu que « différents antécédents » peuvent jouer un rôle dans le succès d’une personne, mais a noté que n’importe qui peut atteindre ses objectifs s’il y met son esprit. Bien sûr, ce conseil n’a pas vraiment plu à de nombreux utilisateurs de Twitter, qui l’ont critiquée en particulier pour ses commentaires liés au privilège.

Aïe

les sans-abri lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ne l’ont pas utilisé 24 heures sur 24 pour participer à une émission de télé-réalité et promouvoir des lignes de vêtements produites par le travail forcé pour gagner leur vie #MollyMae pic.twitter.com/0Ztb9NWhOp – James⚪️ (@jameske1ly) 6 janvier 2022

Beaucoup ont particulièrement reproché à Hague de dire que tout le monde a les mêmes 24 heures par jour et peut réussir. Ils ne sont pas tout à fait d’accord.

précédentsuivant

Reconnaître les différences

En effet. #MollyMae pic.twitter.com/3Unbjw2xbu – CRA🌿 (@_choobacca) 6 janvier 2022

D’autres se sont tournés vers Twitter pour reconnaître à quel point les antécédents et les privilèges individuels d’une personne peuvent jouer un rôle dans son succès. Il faut plus que de la détermination.

précédentsuivant

Devenir critique

Molly-Mae, à 22 ans, gagne plus d’argent grâce à son emploi PLT en un an que moi au cours des 25 prochaines années. La seule raison pour laquelle elle est directrice créative de PLT est qu’elle est blanche, maigre et jolie et qu’elle a participé à une émission de téléréalité où le but est de devenir célèbre en prétendant trouver un petit ami https://t.co/QbeJSosO3u – Eve Cunnington (@evecunnington) 6 janvier 2022

De toute évidence, les utilisateurs de Twitter n’ont pas perdu de temps pour critiquer Hague pour ses récents commentaires. Certains n’ont pas apprécié qu’elle ne reconnaisse pas d’autres facteurs qui contribuent à la réussite d’une personne.

précédentsuivant

Dans sa défense

Tais-toi à propos de Molly-Mae maintenant, elle a dit quelque chose avec lequel tu n’es pas d’accord, pas besoin de chasse aux sorcières. Parce que ce genre de merde est aussi arrivé à Caroline Flack et regardez ce qui s’est passé ? Elle est peut-être riche/célèbre, mais elle a toujours des émotions et ressent toujours la même douleur que tout le monde. – catt (@Catherinelc94) 8 janvier 2022

Même si Hague a suscité une tonne de réactions négatives pour l’interview, certains sont venus à sa défense. Ils ne sont pas d’accord avec le nombre de critiques qu’elle reçoit en ligne.

précédentsuivant

ton sourd

J’ai regardé toute l’interview et elle est tellement sourde que ça fait un peu grincer des dents. Ma maman travaille des quarts de 12 heures et n’est pas aussi riche que Molly-mae 😩😩 Peut-être qu’elle devrait juste travailler plus dur !!!!! https://t.co/1hihnNFW3u – Darraaagh☀️ (@DarraghMathews0) 6 janvier 2022

« Ce que Molly-Mae a dit est absolument vrai, n’importe qui peut être où bon lui semble, il lui suffit d’être suffisamment déterminé pour y parvenir », a souligné un autre utilisateur. « La seule chose qu’elle n’a pas reconnu, c’est que l’égalité des chances n’existe pas – dans un monde idéal, tout le monde devrait avoir un bon départ. »

précédentsuivant

Pesée

N’a fonctionné que de 8h30 à 16h aujourd’hui… je parie que Molly-Mae fulmine – Will (@lfc_arrow) 7 janvier 2022

« Le problème avec les privilèges, c’est que les privilégiés sont complètement aveugles quant à leur qualité et à quel point leur chemin vers le succès est plus facile », a écrit cet utilisateur de Twitter. « Je ne doute pas que Molly-Mae a travaillé dur, mais la porte lui a été ouverte – elle n’a pas eu à la briser. C’est juste de l’ignorance. »

précédentsuivant

Cue les mèmes

Molly-Mae tient plus en 24 heures que Jack Bauer ne pourrait jamais pic.twitter.com/CVFJDIv0oc – Dave Nagle (@gonags) 8 janvier 2022

Tout le monde n’est pas ravi de la quantité de réactions négatives que Hague a reçues. Comme l’a dit cet utilisateur, « Est-ce juste moi qui pense que ce que Molly-Mae a dit n’est pas si profond ? Les mèmes de 24 heures sont drôles, mais la véritable haine qu’elle reçoit vient de gens qui sont jaloux et méchants. »

précédent