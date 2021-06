Les commentaires faucons de la Fed font encore baisser le prix du Bitcoin et les actions

in

Bitcoin (BTC) et les marchés financiers en général ont été confrontés à une nouvelle liquidation le 18 juin suite aux commentaires de James Bullard, président de la Banque fédérale de réserve des États-Unis de St. Louis, qui indique qu’il s’attend à ce que la première augmentation des taux d’intérêt se produise en fin 2022.

Les commentaires de Bullard étaient encore plus agressifs que ceux de mercredi du président de la Fed, Jerome Powell, qui a indiqué que les hausses de taux auraient lieu en 2023. Les commentaires de Powell ont déclenché une vente massive sur les marchés financiers alors que le dollar montait.

Indice de change du dollar américain. Diagramme de 4 heures. Source : TradingView

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’à mesure que le dollar se renforçait, les taureaux Bitcoin ont été submergés par les vendeurs, le faisant chuter à un creux quotidien de 35 129 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le règlement uniforme sur une variété d’actifs, y compris les actions, l’or et les crypto-monnaies, a encore érodé le récit selon lequel Bitcoin est un actif non corrélé, car les données montrent que la corrélation de BTC avec l’or et les actions a continué d’augmenter tout au long de 2021.

Les marchés traditionnels clôturent la semaine

La clôture de vendredi sur les marchés traditionnels a marqué l’une des pires semaines pour le Dow Jones depuis octobre, après que l’indice a enregistré cinq séances consécutives de pertes pour une baisse totale de 3% cette semaine.

Le S&P 500 et le NASDAQ ont également été durement touchés vendredi, clôturant la journée en baisse respectivement de 1,31% et 0,92%, tandis que le bon du Trésor à 10 ans a chuté de 4,04% en réponse au renforcement du dollar.

Quant à la cause de la récente position agressive de la Fed, Bullard a souligné un niveau d’inflation plus élevé que prévu alors que l’économie rouvre après les blocages de Covid-19.

Bullard a dit :

« Nous attendons avec impatience une bonne année, une bonne réouverture. Mais c’est une année plus importante que prévu, plus d’inflation que prévu. Je pense qu’il est naturel que nous ayons penché un peu plus vers la ligne dure ici pour contenir les pressions inflationnistes. »

Bullard a suggéré qu’à l’avenir, l’inflation “atteindra 3% cette année et 2,5% en 2022 avant de retomber à l’objectif de 2% de la Fed”.

Le prix des altcoins s’effondre

Les Altcoins ont vu leurs prix baisser aux côtés de Bitcoin vendredi, alors que les commerçants se sont à nouveau enfuis vers la sécurité des pièces stables alors que la volatilité du marché augmentait.

Performance quotidienne du marché des crypto-monnaies. Source : Coin360

Ether (ETH) a vu son prix chuter de plus de 13% pour atteindre un minimum de 2 137 $ et Amp (AMP) a chuté de 33% par rapport à son plus haut historique de 0,1211 $ fixé le 16 juin.

Sur les 200 meilleures pièces, les deux meilleures performances de la journée ont été ZKSwap (ZKS) avec un gain de 14% de Gnosis (GNO) qui a récupéré de 7,4%.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 1 486 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 44,8%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.