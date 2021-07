Les commentaires machos des quarts de finale du football féminin

30/07/2021

Le à 17:43 CEST

Malgré la progression indéniable du football féminin, l’avancée de la société ne suit pas le rythme. Et ce qui est curieux dans ces Jeux Olympiques, c’est que les messages machos sont émis par les médias eux-mêmes. Preuve en sont les commentateurs qui ont retransmis la rencontre entre les Pays-Bas et les Etats-Unis sur Eurosport et qui ont montré que les thèmes entourant cette discipline sont loin d’être totalement éliminés.

Les commentateurs de la chaîne de télévision susmentionnée ont sous-estimé le sport et ont même dénigré les footballeurs qui ont joué au match.. “C’est difficile de regarder un match féminin et de dire ‘à quel point elles ont bien joué aujourd’hui’ Et regardez, nous avons fait des matchs féminins », a ajouté la journaliste. Probablement la déclaration la moins adéquate du match. Et que, comme prévu, les fans se sont déjà chargés de la diffuser sur les réseaux sociaux.

Bonjour @Eurosport_ES Je voudrais savoir si ces commentaires dans le match Pays-Bas-USA (précisément lors du dernier match avant prolongation) sont acceptables. Si le football féminin ne vous intéresse pas, ne les diffusez pas. C’est aussi un commentaire de ceux qui ne regardent pas le football féminin pic.twitter.com/Ewm46cKKpU – FJ (@ FJ78123722) 30 juillet 2021

Bien que cette déclaration ait été celle qui a été la plus désaccordée, ce n’est pas la seule que les commentateurs ont lâchée au cours de la réunion. Peu de temps après que Lieke Martens ait raté le penalty, il a également déclaré : “Et ce sont les champions du monde et les finalistes… & rdquor ;, ce qui signifie que ce n’était pas le niveau que j’attendais.

En effet, les Hollandais, appelé plusieurs fois “Mertens” il a été l’un des plus attaqués par le journaliste. Il a continué à critiquer son niveau actuel après que le gardien de but américain ait sauvé le penalty, sachant que c’est quelque chose qui se produit également constamment dans le football masculin. A noter que l’ailier du Barça a connu une saison brillante, au cours de laquelle il a retrouvé son meilleur niveau et a été une figure transversale pour le triplet. En fait, c’est que le footballeur néerlandais est l’un des candidats au Ballon d’Or.

Cependant, il n’a pas été le seul critiqué par les commentateurs d’Eurosport. “Certains joueurs sont très justes”a-t-il commenté pendant la prolongation du match. Et c’est que, loin d’être satisfait de ce qui a été attaqué jusqu’à présent, il a évoqué un autre des sujets du football féminin. “A Hope Solo cela ne lui est pas arrivé et regardez que le niveau dans le but monte”, il prétendait. Il a également critiqué l’ancienne joueuse de Tottenham, qui était mère il y a tout juste un an : “Voyons comment Morgan accélère, aussi mal que vous pouvez le voir “, commenté.