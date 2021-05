Les commerçants chinois défient la répression actuelle de la crypto-monnaie en jouant secrètement

Les investisseurs chinois en crypto-monnaie vont à l’encontre de la plus grande répression du gouvernement contre les crypto-monnaies depuis 2017 en plaçant des paris secrets. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 31 mai, notant que cette évolution montre à quel point le gouvernement chinois doit travailler dur pour contrôler le boom spéculatif des crypto-monnaies. La vente instinctive au cours des dernières semaines aurait provoqué le retour des plateformes de gré à gré (OTC).

Selon le rapport, qui citait des données du site Web de suivi des prix des crypto-monnaies chinois Feixiaohao, le taux de change entre le yuan chinois et le Tether (USDT) a chuté de 4,4% après que le gouvernement chinois a resserré les restrictions sur le commerce des crypto-monnaies au début du mois. En conséquence, le secteur des crypto-monnaies a perdu environ 1 billion de dollars (0,71 billion de livres sterling), car les commerçants chinois représentent une partie importante du volume mondial des échanges de crypto.

Cependant, le taux de change a depuis récupéré plus de la moitié de sa perte. Cette reprise serait motivée par des commerçants qui s’efforcent de continuer à échanger des crypto-monnaies sans responsabilité légale. Apparemment, les transactions sur les plateformes OTC et les réseaux peer-to-peer sont difficiles à tracer, même pour les autorités. En effet, des entreprises comme Huobi et OKEx permettent aux clients de soumissionner et de soumissionner. Une fois que les commerçants se sont mis d’accord sur un prix, ils utilisent une plate-forme de paiement distincte pour échanger des yuans contre de la crypto-monnaie. En tant que telles, les autorités restent désemparées car elles n’ont aucun moyen de relier une étape de la transaction à l’autre.

Les traders restent résilients malgré les ventes massives

Alors que le récent effondrement du marché de la cryptographie a découragé les commerçants d’investir dans l’espace naissant, les commerçants chinois sont résilients et optimistes à long terme. L’un de ces passionnés est Charles, un consultant immobilier de 35 ans basé à Shanghai. Selon Charles, la mauvaise performance du marché des crypto-monnaies en ce moment est presque un moment fugace.

Tout en affirmant avoir perdu 11 millions de dollars (7,76 millions de livres sterling) en trois jours, Charles dit qu’il considère que cette perte lui rend une fraction des gains qu’il a réalisés lors du boom de la crypto-monnaie qui a vu Bitcoin (BTC) atteindre un maximum de 64 863,10 $. (£ 45 759,94). Il a ensuite révélé qu’il investissait dans les crypto-monnaies depuis 2017 et pense que l’industrie en plein essor pourrait fonctionner de manière exceptionnelle au cours des 10 à 20 prochaines années.

Au moment de la rédaction de cet article, à 10 h 50 UTC, la plupart des pièces du marché de la crypto tentent de se remettre de leurs pertes, le BTC / USD changeant de mains à 36 963,74 $ (26 083,46 livres) après avoir gagné 3,13 % dans le dernières 24 heures. Cependant, BTC est toujours 43,14% en dessous de son ATH malgré ces efforts.

