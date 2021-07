Les commerçants de Bitcoin doivent être informés de cette «chose très haussière» Crypto new media

in

Bitcoin a fait un grand pas, ouvrant cette semaine avec des gains décents, mais il a été rejeté juste au-dessus de 40 000 $. Juste autour de cette résistance, les ours ont commencé à tirer le prix vers le bas, mais les taureaux continuent de pousser alors que BTC s’échangeait à 39,73 000 $ au moment de la publication, mettant en évidence des gains quotidiens de 6,74 %.

Cette semaine a commencé par un début passionnant alors que le prix de Bitcoin a grimpé en flèche comme une montagne russe alimentée par les spéculations selon lesquelles Amazon accepte le BTC et le refus correspondant à celui-ci. Néanmoins, au milieu du Tether FUD qui a ensuite été démystifié et du rekting des commerçants à effet de levier, Bitcoin a maintenu sa trajectoire ascendante.

Une avancée explosive ?

Un article précédent a souligné comment l’indice de force relative de Bitcoin, rompant avec une augmentation massive de sa trajectoire descendante continue pour la première fois cette année, était un signe majeur d’optimisme pour l’actif. Les bandes de Bollinger sont un autre indicateur fort qui pointe vers un « élan explosif à la hausse des prix ».

Le commerçant et analyste, Scott Melker, a souligné dans une vidéo récente qu’aux alentours de décembre 2020, les bandes de Bollinger étaient serrées, puis en avril, 21 bandes s’étaient à nouveau resserrées. Fait intéressant, tout au long de ce mois, les groupes étaient vraiment serrés ; auparavant, lorsque cela s’était produit en décembre (2020) et avril (2021), cela “avait conduit à un mouvement explosif volatil” indiqué par le prix de la BTC. Melker a en outre qualifié ce resserrement et l’ouverture récente des groupes de « chose très haussière ».

Mais qu’en est-il des signes baissiers ?

Les nouvelles externes ont toujours été l’un des principaux facteurs déterminants dans le cas du prix et du sentiment de Bitcoin. La plupart du temps, chaque fois que le prix augmente, le sentiment social reste généralement élevé. Cependant, cette fois au milieu de la rumeur d’Amazon, le sentiment pondéré par Twitter de BTC est rapidement devenu positif mais a fini par s’effondrer à son plus bas niveau en 6 mois une fois qu’Amazon a nié les rumeurs. Le même cas a été observé pour le sentiment total pondéré de Bitcoin qui, lui aussi, a diminué.

Cela étant dit, un rapport a souligné que le taux de financement prévu est neutre ou négatif pour le moment, ce qui signifie que la plupart des gens sont à court. Cela signifie-t-il que la récente action sur les prix du Bitcoin n’a pas suffi à provoquer un renversement ?

Il sera juste de dire que pour voir un véritable renversement, nous avons besoin de continuer à briser la résistance de 40 000 $ et de tester davantage la marque de 42 000 $, ce qui aidera à déchiffrer une meilleure image à long terme de la pièce. Alors que le sentiment et le taux de financement de Twitter indiquent qu’une majorité de joueurs sont toujours baissiers sur Bitcoin, l’action à la hausse des prix peut devenir positive.