Les commerçants de Bitcoin expriment des émotions mitigées sur l’avenir du prix BTC Crypto new media

La rumeur selon laquelle Amazon accepterait les paiements en crypto-monnaie a déclenché une vague d’enthousiasme haussier sur le marché de la crypto plus tôt dans la semaine, mais maintenant, ce sentiment a commencé à s’estomper alors que les taureaux Bitcoin (BTC) font face à une forte résistance au niveau de 40 000 $.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les ours ont réussi à repousser plusieurs tentatives pour inverser le niveau de 40 000 $ pour soutenir et la défense de cette zone s’est poursuivie le 29 juillet alors que l’action des prix stagnante de Bitcoin et a ajouté aux inquiétudes que le prix pourrait retomber au dernier gamme de 35 000 $ à 30 000 $ par semaine.

Graphique 1 jour BTC/USDT. Source : TradingView

Voici ce que les analystes et les investisseurs disent des récents développements du prix du Bitcoin.

L’EMA de 21 semaines marque la frontière entre un marché haussier et baissier

L’ascension rapide de Bitcoin de 31 000 $ à 40 925 $ a fait monter le prix près de sa moyenne mobile exponentielle sur 21 semaines, un niveau largement considéré comme un indicateur de marché haussier selon l’analyste pseudonyme de Twitter Rekt Capital.

L’EMA de 21 semaines est largement considérée comme un indicateur du marché haussier #BTC Lorsque $ BTC est au-dessus – on pense que BTC est dans un marché haussier Lorsque le prix est inférieur à celui-ci – on pense que BTC est dans un marché baissier BTC se bat maintenant pour percer au-delà de l’EMA de 21 semaines (vert) #Bitcoin #Crypto pic.twitter.com/rMqeWzJS4i – Rekt Capital (@rektcapital) 28 juillet 2021

Comme on le voit dans le tweet ci-dessus, l’EMA de 21 semaines est actuellement proche du niveau de prix de 40 000 $, devenant effectivement la «ligne dans le sable» qui sépare les taureaux et les ours.

L’une des réponses au tweet ci-dessus met en garde les traders trop optimistes, car des mouvements similaires dans le passé ont été suivis de plus bas plus bas et d’une extension des conditions de marché baissier.

Graphique BTC/USD sur 6 jours. Source : Twitter

Comme le montrent les cercles jaunes dans le graphique ci-dessus, les cas précédents de rupture de prix au-dessus de l’EMA de 21 semaines ont entraîné un renversement qui conduit à un nouveau test des plus bas plus bas au cours des semaines et des mois suivants.

Les baleines Bitcoin restent gourmandes tandis que d’autres sont craintives

Un groupe d’acteurs du marché qui ont montré peu de preuves d’indécision sont les baleines Bitcoin, qui ont embrassé le mantra de Warren Buffett pour “avoir peur quand les autres sont avides et avides quand les autres ont peur”, en achetant du BTC à bas prix alors que les mains les plus faibles touchent en dehors.

Les baleines de #Bitcoin sont restées occupées et les adresses détenant entre 100 et 10 000 $ BTC viennent d’atteindre un total de pièces #AllTimeHigh de 9,19 millions détenues. Ils ont ajouté 170 000 $ BTC de plus depuis le 22 mai et 130 000 $ BTC au cours des 4 dernières semaines seulement. https://t.co/qv5IbYXgGQ pic.twitter.com/PwrmUyz9Of – Santiment (@santimentfeed) 29 juillet 2021

Selon les données de Santiment, une plate-forme d’analyse comportementale et en chaîne, les portefeuilles de baleines ont accumulé 130 000 BTC au cours des quatre dernières semaines, le prix du Bitcoin s’échangeant en dessous de 35 000 $.

Avec une accumulation aussi importante dans la fourchette inférieure de 30 000 $ à 35 000 $, certains analystes ont suggéré que les baleines pourraient tenter d’orchestrer une autre baisse des prix afin qu’elles puissent continuer à s’accumuler.

Les cycles à long terme offrent de l’espoir

Lorsque la confusion à court terme prévaut, il est parfois préférable de prendre du recul pour avoir une vue d’ensemble de la situation du marché et des possibilités que l’avenir nous réserve.

Selon Inmortal UP ONLY, un utilisateur pseudonyme de Twitter, le cycle de quatre ans de Bitcoin est actuellement d’environ 65% à travers sa phase de marché haussier et le trader prédit un sommet à 150 000 $, qui sera suivi d’une correction à 32 000 $.

Prix ​​du Bitcoin en cycles de quatre ans. Source : Twitter

Pour les commerçants et les détenteurs qui préfèrent opérer sur une plus longue période, il reste beaucoup à être optimiste pour l’avenir et les participants du marché expérimentés savent que les mouvements de prix observés au cours des derniers mois font partie intégrante de la progression normale de Bitcoin.

Une autre confirmation de la perspective à long terme a été offerte par Ecoinometrics, qui a comparé l’action actuelle des prix après la réduction de moitié de Bitcoin aux performances des deux moitiés précédentes.

#Bitcoin après la réduction de moitié

29 juil. 2021 443 jours après le 3e halving #BTC à 39 973 $ Rattraper la trajectoire de croissance du cycle précédent nécessitera beaucoup de jus. Mais nous pouvons espérer que ce mouvement est le début d’une nouvelle étape. Jusqu’ici tout va bien. pic.twitter.com/a12RYAhlsn – écoinométrie (@ecoinometrics) 29 juillet 2021

Comme indiqué ci-dessus, le prix actuel du BTC est bien inférieur à la croissance moyenne des cycles précédents, ce qui indique que le BTC a du “rattrapage à faire” s’il atteint une trajectoire similaire et atteint un nouveau record absolu supérieur à 100 000 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.