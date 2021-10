Les commerçants de crypto les plus optimistes sur Polkadot, Solana, Polygon et 10 Altcoins supplémentaires : Enquête sur les actifs numériques

Une nouvelle enquête révèle que les traders de crypto sont les plus optimistes sur 13 altcoins, dont Polkadot, Solana et Polygon.

Le Real Vision Exchange Crypto Survey est conçu pour suivre le sentiment des investisseurs en permettant aux participants de numériser 30 jetons et de choisir s’ils souhaitent avoir une allocation surpondérée ou sous-pondérée pour chacun. L’enquête a été menée par Real Vision Bot, qui a été créé par deux développeurs indépendants et stimulé par le gourou des macros Raoul Pal.

Les résultats du vote qui a eu lieu les deux premiers jours de cette semaine indiquent que les traders préfèrent un portefeuille surpondéré composé des plates-formes de contrats intelligents Polkadot (DOT) et Solana (SOL), ainsi que de la solution de mise à l’échelle Ethereum Polygon (MATIC).

L’écosystème évolutif et interopérable Cosmos (ATOM) est quatrième sur la liste, et les plateformes de contrats intelligents Terra (LUNA) et Cardano (ADA) semblent à égalité au cinquième rang. Les traders ont également des allocations surpondérées pour le réseau Oracle décentralisé Chainlink (LINK), le concurrent d’Ethereum Avalanche (AVAX), le jeton basé sur Ethereum Enjin Coin (ENJ) et l’échange décentralisé Uniswap (UNI) pour les sixième, septième et huitième places, respectivement.

À égalité à la neuvième place se trouvent les solutions de paiement transfrontalières Stellar (XLM) et XRP, ainsi que le réseau de stockage décentralisé (FIL).

Source : RealVisionBot/Twitter

Real Vision Bot précise que les participants ne détiennent pas nécessairement les crypto-monnaies pour lesquelles ils ont voté.

« Ils peuvent bien sûr voter en fonction de leurs propres positions, mais aussi simplement en fonction de leur sentiment ou de leur vision prospective. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le propre livre pourrait ne pas être 1:1 l’allocation préférée.

Bitcoin (BTC) est manifestement absent de la liste. Pal souligne que la communauté est responsable de cette absence.

« Ce n’est pas nous – c’est la communauté qui fait l’attribution… Vous les gars, pour être exact.

