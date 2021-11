Les commerçants de crypto-monnaie ont été surpris que les baleines Solana puissent également abandonner leurs SOLs achetés à bas prix

Source : Capture d’écran vidéo, Youtube / Podcast All-In

Une vidéo largement partagée d’une discussion en podcast entre plusieurs investisseurs en capital-risque bien connus sur leurs investissements dans le jeton natif de Solana, SOL, a attiré l’attention de la communauté crypto, beaucoup remettant en question ses intentions.

Le clip, qui appartient à un épisode de All-in Podcast il y a près d’un mois, mettait en vedette des investisseurs tels que le fondateur de Capital Social , Chamath Palihapitiya, et le associé commandité de Craft Ventures , David Sacks, et n’a montré qu’un court segment où les investisseurs plaisantaient et riaient. sur les investissements de chacun dans SOL.

Parmi les questions posées dans la courte vidéo figuraient des choses comme « mais tu tiens le coup, non ? » auquel Palihapitiya a répondu « ish ». Plus tard dans la vidéo, Palihapitiya a également demandé « pensez-vous que j’achète quelque chose sans remise », avant de continuer à dire « tout est en remise ».

La vidéo a été retweetée par divers membres de la communauté Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), de nombreux investisseurs critiquant leur manque apparent d’intérêt pour le projet, ainsi qu’un manque d’inquiétude pour les autres investisseurs qui ne sont pas nécessairement capables. pour acheter des pièces à prix réduit.

Parmi les nombreuses personnes qui ont partagé le clip vidéo sur Twitter, il y avait le populaire trader de crypto-monnaie @DegenSpartan, qui a commenté que « c’est une erreur de penser que vous jouez sur un pied d’égalité avec l’un des investisseurs en capital-risque ».

Pendant ce temps, comme l’ont souligné d’autres utilisateurs de Twitter, le court clip vidéo, de moins d’une minute, n’offrait pas une image très claire de l’objet réel de la discussion entre les investisseurs.

Une discussion plus nuancée a pu être entendue dans la version complète de la vidéo, téléchargée sur la chaîne YouTube All-in Podcast, avec des investisseurs parlant des mérites de Solana et de leurs investissements en lui.

Par exemple, David Sacks a expliqué comment son entreprise a été exposée à Solana depuis les premiers jours du protocole grâce à un investissement dans la société d’investissement en crypto-monnaie. Capital multi-pièces , et qu’ils ont maintenant réalisé « environ un milliard de dollars » de retour sur investissement.

En outre, Sacks a également été entendu dire dans la vidéo qu’il y a « beaucoup d’argent intelligent dans la Silicon Valley qui parie sur un changement radical où Solana pourrait enfin dépasser Ethereum en tant que plate-forme préférée. [para contratos inteligentes] », et cela lui a donné la conviction de s’accrocher au travail.

Ethereum est différent de Solana en ce qu’il s’agit d’un réseau décentralisé, tandis que Solana a connu une grave panne en septembre lorsque le réseau a été hors ligne pendant 17 heures.

En outre, parlant du timing d’investissements comme celui de SOL, Chamath Palihapitiya a expliqué que le timing dépend du fait qu’il soit considéré comme « un investissement ou une idée que vous aimez tant », ajoutant « si c’est cette dernière, vous ne devriez jamais vendre ».

Et tandis que certains investisseurs peuvent être découragés par le fait que les grands investisseurs ont conclu des prix réduits bien avant eux, certains observateurs du secteur restent optimistes quant à l’avenir de Solana.

Sur la base des réponses d’un panel de 50 spécialistes de la fintech, un rapport publié par Finder.com Jeudi, les prévisions de prix moyen pour SOL étaient de 235 $ d’ici la fin de 2021, de 1 178 $ d’ici la fin de 2025 et de 5 057 $ d’ici la fin de 2025. d’ici la fin de 2030.

A 15h27 UTC, SOL, qui se classait quatrième par capitalisation boursière, s’échangeait à 239 $, en hausse de près de 6% au cours des dernières 24 heures et de 30% au cours des 7 derniers jours. Le prix a grimpé de plus de 16 800 % en un an.

Tableau des prix SOL :

Source : coingecko.com

Cependant, il convient de noter que les prédictions des panélistes variaient énormément. Parmi les plus pessimistes figurait le directeur exécutif de la plateforme de trading Coinmama , Sagi Bakshi, qui a indiqué un prix de 50 dollars en 2030 et a déclaré qu’il « n’a aucune idée si Solana survivra ».

De l’autre côté du spectre se trouvait Daniel Cawrey, COO de Fonds Cypherpunk, Il a prédit un prix de 20 000 dollars d’ici 2030, affirmant que « il évolue mieux que l’éther et a déjà misé ».

Pendant ce temps, l’échange de crypto Kraken a également noté dans un rapport aujourd’hui que « SOL a continué d’attirer de plus en plus l’attention des participants au marché nouveaux et existants, en particulier des institutions ».

« Étant donné que SOL semble rester dans ce qui pourrait être considéré comme sa troisième vague de » découverte de prix « , on pourrait affirmer que SOL augmentera considérablement au cours de l’année à venir », a déclaré le rapport, suggérant un objectif de prix de 400 $ à 500 $ entre décembre et le premier trimestre de l’année prochaine.

