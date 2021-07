Les commerçants de détail empilent en short, est-ce le fond de Bitcoin?

in

Bitcoin est récemment tombé en dessous d’un point d’arrêt critique de 32 000 $ et en réponse, les investisseurs de détail ont saisi cette opportunité pour gagner de l’argent grâce à la baisse du prix du Bitcoin. Jusqu’à présent, les investisseurs particuliers ont commencé à facturer des shorts, une mesure incroyablement baissière pour le marché.

Les investisseurs de détail facturent à découvert | Source : Twitter

Tant de shorts placés en si peu de temps pourraient montrer à d’autres investisseurs que le prix de l’actif numérique finira par baisser et ainsi conduire à une vente de panique. Même si ce n’est jamais toujours le cas. Le fait est que personne ne peut déterminer exactement ce qui arrivera à l’actif numérique et, en tant que tel, chaque court ou long qui est placé maintenant n’est qu’un simple jeu de hasard. Plus comme des suppositions que des prédictions réelles.

Selon cette publication sur Twitter, les investisseurs de détail ont constamment réduit l’actif numérique alors que le marché a du mal à se redresser. Cela pourrait montrer que l’actif numérique pourrait plus que jamais être proche du célèbre fond bitcoin.

Basses en cascade

Les investisseurs ont exprimé leur point de vue sur les positions longues placées par les investisseurs particuliers. Un utilisateur a posté que cela pourrait conduire à un fond en cascade qui sera beaucoup plus grand que n’importe quel renversement.

Les chances d’un fond en cascade sont bien plus grandes que n’importe quel renversement ici. Argent de détail pour une fois. – Crazy Tuliped (@ TonyD0214) 16 juillet 2021

Les prévisions restent que l’actif numérique pourrait briser le bastion de 30 000 $ qu’il détient depuis des semaines. La spéculation abonde sur le fait que c’est le point auquel les investisseurs institutionnels augmenteraient leurs investissements et les taureaux reviendraient.

Prix ​​BTC au milieu d’un sentiment baissier | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Le bitcoin a chuté au cours des dernières 24 heures, à près de 31 000 $, et s’est légèrement remis de cette baisse. Mais cela ne suffit pas à renouveler la conviction qu’un rallye serait plus probable qu’un creux.

Si l’actif numérique dépasse les 30 000 $ avant la fin de la semaine, il pourrait bien être en territoire baissier pour le bitcoin. Quoi qu’il en soit, d’autres investisseurs pensent que cela déclenchera un rallye de soulagement au cours du week-end.

Les plus courts espèrent briser le support actuel du bitcoin, mais jusqu’à présent, le bitcoin a tenu. Mais comment le reste du week-end se déroulera est inconnu.

Sentiment haussier pour Bitcoin ?

Malgré la baisse continue du prix de l’actif numérique, les maximalistes du bitcoin restent déterminés dans leur détermination pour l’avenir du bitcoin. Les bourses ont signalé que les avoirs cryptographiques chutent dans leur solde alors que les investisseurs retirent des pièces des bourses et les mettent dans des portefeuilles. Les détenteurs continuent de soutenir la pièce.

Des événements d’accumulation importants sont susceptibles de se produire si le bitcoin dépasse le support de 30 000 $. Les baleines profiteront de cette occasion pour racheter les actifs qu’elles ont vendus pendant le boom du marché, et les investisseurs particuliers voudront participer à cette action.

Appeler le fonds pour l’actif numérique est un sujet de débat depuis un certain temps maintenant. Les prévisions hantent le marché quant au moment où le fond bitcoin sera atteint. Mais jusqu’à présent, les baissiers semblent avoir une emprise sur le prix, car l’actif n’a pas réussi à afficher un rallye significatif ces dernières semaines. Il suffit de garder votre position actuelle sur les graphiques.

À l’heure actuelle, BTC continue de viser le prix de 32 000 $ alors que les ours font baisser le prix. L’actif numérique a montré jusqu’à présent de solides modèles de rebond, car il se négocie maintenant à un peu plus de 31 900 $.

Image en vedette de The Balance, graphique de TradingView.com