Les commerçants de Lasalgaon refusent de participer aux ventes aux enchères d’oignons; enchères fermées jusqu’au 25 avril

Les responsables du comité du marché de Parner ont déclaré que les agriculteurs craignaient de mettre leurs produits sur le marché en raison de l’augmentation du nombre de cas et que, par conséquent, les enchères resteraient fermées jusqu’à la fin du mois.

Les ventes aux enchères d’oignons à Lasalgaon – le plus grand marché de gros du pays pour l’ampoule – ont été annulées pendant une semaine jusqu’au 25 avril après que les commerçants ont refusé de participer à la suite d’une augmentation des cas de Covid-19 dans la région.

Nandkumar Daga, président de l’Association des commerçants d’oignons de Lasalgaon, a déclaré que Lasalgaon signalait quotidiennement quatre à cinq décès dus à Covid. «Plusieurs commerçants et agriculteurs d’autres régions visitent Lasalgaon pour participer aux enchères et il est devenu très difficile de contrôler la surpopulation aux enchères.

Il est nécessaire de briser cette chaîne de cas croissants puisque de nombreux commerçants et agriculteurs ont été testés positifs. L’association a donc décidé de ne pas participer aux enchères du lundi au 25 avril », a déclaré Daga à FE.

Narendra Wadhavane, secrétaire-Lasalgaon, Comité du marché des produits agricoles (APMC) à Nashik, a déclaré que les responsables du comité avaient été contraints de maintenir le marché fermé car les négociants en oignons et en céréales avaient refusé de participer aux enchères. Au moins six commerçants ont été testés positifs et deux responsables du comité de marché ont succombé au virus. “Il ne sert à rien d’organiser des enchères si les commerçants ne sont pas présents”, a-t-il déclaré. Wadhavane a déclaré que les responsables de l’APMC étaient actuellement en pourparlers avec les commerçants dans le but de les convaincre de reprendre les opérations dans quelques jours. Actuellement, seuls Lasalgaon APMC et le sous-marché de Vinchur ne fonctionnent pas. Les 13 comités de marché restants à Nashik sont actuellement opérationnels. Vendredi, les prix modaux des oignons à Lasalgaon étaient de Rs 755 par quintal avec les prix maximaux à Rs 899 par quintal et les prix minimaux à Rs 400 par quintal. Les arrivées sur le marché ont atteint 14 400 quintaux.

La semaine dernière, la direction du marketing avait publié une circulaire indiquant que les comités de marché de l’État ne peuvent pas rester fermés plus de trois jours consécutifs. Le secrétaire de l’APMC de Lasalgaon a déclaré que bien que les directives aient été émises par le gouvernement, les responsables du comité de marché devaient tenir compte de la situation actuelle pour éviter une augmentation des cas de coronavirus. Lasalgaon Gram Panchayat a appelé à un couvre-feu Janata d’une semaine pour “ briser la chaîne ” des cas de Covid.

Environ huit porteurs et deux membres du personnel du Comité du marché agricole de Parner dans le district d’Ahmednagar ont été testés positifs. Le comité du marché a décidé de maintenir les enchères fermées jusqu’au 30 avril. Les fonctionnaires du comité du marché de Parner ont déclaré que les agriculteurs craignaient de mettre leurs produits sur le marché en raison de l’augmentation des cas et que les enchères resteraient donc fermées jusqu’à la fin du mois.

