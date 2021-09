Les commerçants de Shiba Inu devraient se souvenir de la nécessité des ours

Dans les articles précédents sur Shiba Inu (CCC :SHIB-USD), la crypto-monnaie ultra-spéculative qui a pris d’assaut le monde – ou du moins la communauté des actifs numériques -, j’ai d’abord commencé ma couverture en remettant en question la viabilité de SHIB-USD. Les gens peuvent sûrement voir que ce n’est pas nécessairement parce que quelque chose est décentralisé que c’est un investissement rentable. Plus tard, j’ai réalisé que nous devions peut-être réexaminer ce concept.

Parlez autant que vous voulez de Shiba Inu – et j’ai fait ma juste part, croyez-moi – cela a procuré une rentabilité ridicule à ceux qui étaient prêts à parier sur la folie des foules. Du début avril au prix au moment de la rédaction (aux petites heures du 26 septembre, juste avant le Grand Prix de Russie), SHIB-USD a rendu aux parties prenantes environ 140 fois leur argent.

Aujourd’hui, les ondes sont remplies de gourous et de bonimenteurs parlant de 10X-ing ceci et 10X-ing cela. Avec Shiba Inu, c’est un cas rare où l’hyperbole originale était non seulement justifiée mais extrêmement conservatrice. Par conséquent, nous pouvons tous comprendre dans une certaine mesure pourquoi les spéculateurs sont impatients de voir où SHIB va ensuite.

Avec une étiquette de prix fractions d’une fraction (d’une fraction) d’un centime, la loi des nombres microscopiquement petits peut voir Shiba Inu imprimer des gains ridiculement massifs. En même temps, il peut tout aussi facilement être jeté dans les toilettes. Lequel sera-ce?

Je ne vais pas être en mesure de fournir beaucoup de certitude sur le sujet. Cependant, comme je l’ai déjà expliqué, si vous allez parier sur Shiba Inu, il est préférable d’acheter un vendredi car les week-ends fournissent le plus grand catalyseur pour le jeton, ce qui contraste avec d’autres cryptos, qui ont tendance à mal fonctionner sur Les samedis et dimanches.

Mais est-ce suffisant pour être à l’aise avec un investissement à long terme ?

Shiba Inu et la tragédie du grizzli californien

Je déteste quand les gens répondent à une demande avec une réflexion philosophique largement hors de propos, donc je ne suis pas sur le point de vous éclairer avec de telles choses. Au lieu de cela, je vais répondre à la question ci-dessus par la négative et expliquer pourquoi.

Bien que le grizzly de Californie orne le drapeau de l’État d’Or, peu de gens savent sans doute que les colons de la région ont chassé cet ours jusqu’à son extinction. En raison de la ruée vers l’or et de la menace que les ours bruns de Californie faisaient peser sur les humains et en particulier leur bétail, les pionniers de l’État ont décidé dans leur « sagesse » de les exterminer.

Le problème est que l’extermination d’une espèce indigène impose des conséquences écologiques car elle perturbe l’ordre naturel d’un système particulier. Peu de gens savent que les ours jouent un rôle important dans notre environnement. Par exemple, les activités de consommation et les déchets des ours contribuent grandement à enrichir le sol environnant. Cet enrichissement conduit à la croissance d’arbres et d’autres végétations du couvert forestier.

Peut-être, juste peut-être, si les premiers Californiens n’exterminaient pas le grizzli de Californie, nous n’aurions pas à dépenser des milliards de dollars pour des projets de reboisement.

Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu’est-ce que cela a à voir avec Shiba Inu ? Beaucoup, en fait. Vous voyez, sans un moyen robuste pour raccourcir les cryptos (en particulier les jetons spéculatifs comme SHIB), cette dynamique permet aux taureaux de se déchaîner. Cependant, l’ironie est qu’un marché libre pour les taureaux est préjudiciable aux investisseurs à long terme.

Essentiellement, sans beaucoup d’influence de la part des traders à découvert, les marchés d’investissement de tous bords ont tendance à évoluer dans des extrêmes. D’un autre côté, une importante communauté de traders baissiers sera incitée à enquêter sur les actifs surévalués, en appliquant une pression à la baisse sur ceux-ci et en atténuant ainsi les rendements massifs des actifs qui ne les méritent tout simplement pas.

Comme dans la nature, tout a un but. Les vrais ours tuent et se nourrissent, mais leurs activités contribuent à la santé écologique. Les ours d’investissement effectuent la même action et pour le bénéfice global du marché.

Préparez-vous pour la nature

Je ne suis pas un saumon, donc je ne peux pas parler d’expérience personnelle. Mais je ne peux pas imaginer que ce soit une expérience agréable de se retrouver dans la bouche affamée d’un grizzly. Naturellement, la plupart d’entre nous ont une aversion pour cette idée et, par conséquent, nous sympathisons avec les investisseurs longs et diabolisons les traders courts.

Mais comme nous le voyons probablement avec Shiba Inu, cette haine pour le short est irrationnelle. En partie, en permettant à SHIB-USD de fonctionner gratuitement en grande partie incontesté, vous ne savez jamais où se dirige ce jeton. C’est purement motivé par les émotions humaines collectives – ni plus, ni moins.

Je pense qu’il vaut la peine de se rappeler que l’homme est l’animal le plus dangereux de tous.

Mais si vous allez quand même parier sur Shiba Inu, sachez simplement que l’absence relative d’ours ne rend pas SHIB (ou tout autre crypto sans ours) plus sûr. À long terme, cela pourrait en fait le rendre beaucoup plus dangereux.

