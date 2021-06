Les commerçants de textile veulent que le gouvernement leur permette de fonctionner plus longtemps

« Depuis quinze jours, les commerçants reçoivent des commandes de tissus gris, en particulier de denim, d’exportateurs basés à Mumbai et Noida. Si le gouvernement leur permettait de travailler plus longtemps, les commerçants peuvent exécuter les commandes à temps en suivant tous les protocoles liés à Covid émis par l’autorité », a-t-il ajouté.

Avec la réduction des cas de COVID-19 au Gujarat, des milliers de commerçants de textile à Ahmedabad et à Surat souhaitent que l’administration de l’État leur permette d’ouvrir leurs établissements pendant une période plus longue, car ils ont de nouveau commencé à recevoir des commandes de différentes parties du pays.

Conformément à l’arrêté du gouvernement de l’État, les établissements commerciaux, à l’exception des services essentiels, peuvent rester ouverts de 9h à 15h. La commande est intervenue à la suite d’une augmentation soudaine des cas de coronavirus dans tout l’État en avril, a déclaré Gaurang Bhagat, président de l’association Muskati Market Mahajan d’Ahmedabad, ajoutant: «Depuis la dernière semaine de mai, la deuxième vague de Covid s’est affaiblie. Par conséquent, nous avons demandé au gouvernement de l’État de nous permettre de travailler de 9 heures à 19 heures. De nombreux commerçants ont récemment reçu de nouvelles commandes après une longue période. Ils ont des difficultés à expédier les marchandises à temps. Bhagat, qui est également président du comité commercial de la Chambre de commerce et d’industrie du Gujarat (GCCI), a déclaré que les activités dans plus de 100 marchés textiles à Ahmedabad et plus de 300 marchés à Surat ne commencent généralement qu’après 11 heures.

Dans une telle situation, ils ne sont pas en mesure d’achever les travaux bancaires, l’expédition des marchandises aux acheteurs et autres formalités avant 15 heures. Au lieu de 9 heures, le gouvernement devrait autoriser les marchés du textile à fonctionner de 11 heures à 19 heures au moins, afin qu’ils puissent faire des affaires correctement, a-t-il ajouté.

« Depuis quinze jours, les commerçants reçoivent des commandes de tissus gris, en particulier de denim, d’exportateurs basés à Mumbai et Noida. Si le gouvernement leur permettait de travailler plus longtemps, les commerçants peuvent exécuter les commandes à temps en suivant tous les protocoles liés à Covid émis par l’autorité », a-t-il ajouté.

Les commerçants sont le seul lien commun entre les fabricants de textiles, les transformateurs, les exportateurs et les détaillants, a déclaré Bhagat, ajoutant que si les commerçants de textiles commençaient à fonctionner normalement, l’ensemble de la chaîne de valeur textile en bénéficierait et encore une fois ceux qui ont perdu leur emploi pendant les mini-verrouillages seraient employés. de nouveau.

Le président de la Chambre de commerce et des industries du Gujarat du Sud (SGCCI), basée à Surat, Dinesh Navadiya, a déclaré que la SGCCI avait écrit une lettre au CM du Gujarat pour autoriser les industries du textile et du diamant à Surat et dans d’autres parties du Gujarat du Sud de 9h à 19h avec effet immédiat.

En raison de la deuxième vague de COVID en avril et mai de cette année, les commerçants textiles basés au Gujarat ont déjà subi de lourdes pertes commerciales de plus de 10 000 crore. Les commerçants des deux plus grands centres textiles du pays, Ahmedabad et Surat, n’ont pas pu faire des affaires pendant la saison des mariages de cette année, les festivités de Ramzan et d’Ugadi, qui ont malheureusement chuté au cours de ces deux mois alors que presque tout le pays était en proie à la deuxième vague de COVID, a déclaré Rangnath. Sarada, secrétaire, Fédération des associations de commerçants de textiles de Surat (FOSSTA).

De plus, les écoles ont été fermées depuis le déclenchement de la pandémie en l’an 2020 et, par conséquent, le commerce des uniformes scolaires s’est tari, a déploré Sarda ajoutant que maintenant les cas diminuent, l’autorité devrait soutenir un secteur textile fortement axé sur l’emploi en permettant aux commerçants de travailler. pendant des heures plus longues.

