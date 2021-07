Les commerçants devraient éviter d’être victimes de pièces XRP

Si vous avez été blessé dans XRP (CCC :XRP-USD), tu n’es pas seul. Mais avec des monnaies numériques sous pression accrue, des perspectives médiocres en dehors et sur le tableau des prix et un avocat chassant les ambulances sur place, laisser la pièce XRP victimiser davantage votre compte de trading est une grosse erreur. Laisse-moi expliquer.

Source : Shutterstock

C’est un mauvais jour pour les cryptos de toutes sortes. De Bitcoin (CCC :BTC-USD) et la plus grande pièce du marché par évaluation, aux incontournables à venir Polygone (CCC :MATIC-USD) ou un favori à valeur comique, mème-négocié Dogecoin (CCC :DOGE-USD), les victimes abondent dans un univers de la finance décentralisée (DeFi) de plus de 9 000 actifs numériques. Et la pièce XRP n’est pas à l’abri.

Au milieu des pertes de profil plus élevées de jeudi allant d’environ 3,50 % en BTC à plus de 7 % en poids lourd blockchain Ethereum (CCC :ETH-USD), XRP est au milieu du peloton avec une perte d’environ 4,50 %. Pas besoin d’être trop alarmé, il y a un mauvais acteur à blâmer, non? Correct, bien en quelque sorte.

XRP, Ripple et Chine

Des doigts blâmables sont à nouveau pointés vers la Chine. Et pour cause, alors que la guerre acharnée du pays contre le marché numérique émergent a atteint de nouveaux sommets cette semaine.

La banque centrale du pays est sur le point de fermer une société de logiciels soupçonnée de fournir des services de transaction liés à la cryptographie. Il s’agit de la première mesure de ce type prise à la suite de plusieurs avertissements de la part des régulateurs.

Mais XRP a d’autres problèmes spécifiques à Ripple et à lui-même. Quelle?

De nombreux investisseurs considèrent XRP comme synonyme de Ripple, mais ce ne sont pas les mêmes. Ripple est l’abréviation de RippleNet et ce qui est devenu une plate-forme de plus en plus populaire pour les paiements internationaux.

Parmi ceux qui s’associent à RippleNet figurent Banque d’Amérique (NYSE :BAC), la deuxième plus grande institution financière des États-Unis en termes d’actifs, et un autre chef de file de l’industrie American Express (NYSE :AXP). RippleNet est grand et en pleine croissance et vise SWIFT, la méthode traditionnellement utilisée par les banques pour les transferts d’argent internationaux.

En savoir plus sur XRP

Ensuite, il y a XRP, la pièce numérique originale développée par Ripple Labs, propriétaire de Ripple. Et aujourd’hui, alors que XRP peut être utilisé sur Ripple, sa technologie obsolète offre moins d’utilité que les nouvelles pièces de Ripple Labs. En fait, Ripple Labs a pratiquement évolué avec d’autres actifs numériques permettant des transactions plus rapides et moins chères pour la création de RippleNet.

Mis à part la menace plus large de la crypto et la valeur intrinsèquement plus faible de XRP pour Ripple et ses clients, XRP reste dans le collimateur de la Securities and Exchange Commission. Les régulateurs américains enquêtent pour savoir si XRP est un titre non enregistré. La raison en est que son approvisionnement, contrairement à d’autres pièces numériques open source, est contrôlé par Ripple Labs.

Au mieux, XRP est confronté à une bataille difficile. Et avec un avocat spécialisé dans les blessures corporelles basé en Floride sur les lieux du crime présumé, le gouvernement ayant jusqu’à la mi-octobre pour parvenir à une découverte “d’expert” et compte tenu des preuves circonstancielles sur le prix de la pièce XRP, un verdict d’acte criminel a déjà été rendu. .

Tableau des prix hebdomadaires XRP de Ripple

Source : Graphiques par TradingView

Il ne faut pas Matlock pour voir le tableau des prix hebdomadaire de XRP et se rendre compte que moins cher n’indique pas toujours la valeur. L’écriture est sur le mur depuis l’échec de la pièce à atteindre de nouveaux sommets ce printemps. Et cette écriture continue de poser problème aux taureaux XRP.

Quel est le dernier signe de faiblesse de la pièce numérique ? Un échec à organiser des tests correctifs relativement plus approfondis d’une zone de support clé.

Les précédents sommets clés de fin novembre et février, combinés à une tendance à la construction et à un niveau de retracement de 62%, n’ont pas réussi à aider XRP à trouver un creux le mois dernier. Et à moins que le jeton ne récupère 1 $ sur la période hebdomadaire, c’est un problème.

En bout de ligne et compte tenu des preuves, à la fois hors et sur le graphique des prix, XRP ressemble à une cause perdue. C’est au mieux spéculatif. Quel est le véritable avantage d’une modeste répartition des risques de la pièce XRP pour vous ? Probablement, pas beaucoup.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions dans les titres Grayscale Bitcoin (GBTC), Grayscale Ethereum et Ethereum Classic Trust (ETHE, ETCG). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits