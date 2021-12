Les commerçants d’huiles comestibles réduisent le MRP de 10 à 15 %

La semaine dernière, l’association avait conseillé à ses membres de commercialiser des huiles comestibles avec un MRP réaliste que le consommateur doit payer.

La Solvent Extractors’ Association (SEA) de l’Inde a affirmé que plusieurs membres de l’association ont réduit le prix de détail maximum (MRP) des huiles comestibles qu’elles commercialisent de 10 à 15 % pour soulager les consommateurs en cette période des fêtes. Atul Chaturvedi, président, SEA, a déclaré que les membres ont répondu positivement à l’appel lancé par l’association pour commercialiser des huiles comestibles avec MRP réaliste.

Certains des meilleurs membres, dont Adani Wilmar (marques Fortune) Ruchi Soya (Mahakosh, Sunrich, Ruchi Gold, Nutrella Brands), Emami (marques Healthy & Tasty), Bunge (marques Dalda/Gagan/Chambal), Gemini (marques d’huile de tournesol Freedom ), COFCO (marque Nutrilive), Frigorifico Allana (Sunny Brands) et Gokul Agro (marques Vitalife, Mehek, Zaika), entre autres, ont réduit le MRP de leurs marques d’huiles comestibles respectives, a-t-il déclaré.

La semaine dernière, l’association avait conseillé à ses membres de commercialiser des huiles comestibles avec un MRP réaliste que le consommateur doit payer. Dans une lettre aux membres de la SEA mercredi, Atul Chaturvedi, président de la SEA, a déclaré que Sudhanshu Pandey, secrétaire du département de l’alimentation et de la distribution publique, avait récemment rencontré la SEA pour revoir les prix de l’huile alimentaire vis-à-vis de réduction des droits de douane.

Au cours de l’interaction, il avait déclaré que les MRP mentionnés sur les emballages des consommateurs ne correspondaient pas à la réduction des droits d’importation. Pandey a déclaré que de nombreux consommateurs sont obligés de payer le MRP, même si le prix d’émission des entreprises manufacturières est inférieur.

« Nous aimerions conseiller à nos membres de commercialiser des huiles comestibles avec un MRP réaliste que le consommateur doit payer, et également publier des publicités dans divers médias dans les régions de leur marché mettant immédiatement l’accent sur le prix réduit », a déclaré Chaturvedi dans une lettre aux membres de la SEA. .

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.