Les commerçants en ligne peuvent perdre jusqu’à 40% de leurs revenus après le 31 décembre en raison de la tokenisation des informations de carte d’utilisateur

Les commerçants en ligne peuvent perdre jusqu’à 20 à 40% de leurs revenus après le 31 décembre, après quoi les commerçants ne pourront plus stocker les informations de carte des utilisateurs et devront remplacer chaque numéro de carte par un numéro de jeton aléatoire, a déclaré l’organisme industriel CII sur Mercredi.

Cela a été mis en évidence lors d’une session virtuelle sur les « Paiements numériques et le consommateur indien de médias » qui a été organisée par le Comité des médias et du divertissement de CII.

L’objectif de la session était de mettre en lumière les problèmes que les consommateurs allaient rencontrer à partir de l’année prochaine en raison de la date limite de la RBI du 31 décembre pour la tokenisation, a déclaré CII dans un communiqué.

Cela signifie qu’à partir du 1er janvier, les commerçants ne pourront plus stocker les informations de carte des utilisateurs et devront remplacer chaque numéro de carte par un numéro de jeton aléatoire, a-t-il ajouté.

« Les commerçants en ligne peuvent perdre jusqu’à 20 à 40% de leurs revenus après le 31 décembre, et pour beaucoup d’entre eux, en particulier les plus petits, cela sonnerait le glas, les obligeant à fermer boutique », a-t-il ajouté.

Sijo Kuruvilla George, directeur exécutif de l’Alliance of Digital India Foundation (ADIF), a déclaré que les commerçants seraient perdants dans ce processus sans faute de leur part et qu’ils ne peuvent pas créer d’infrastructure de tokenisation en vertu des règles de la RBI.

L’intégration technologique, la perte de revenus et l’éducation des clients incombaient carrément au commerçant, et ils n’avaient pas le temps de tout faire en raison d’un manque de préparation ou d’engagement en amont en la matière, a déclaré George.

L’Inde compte environ 98,5 crores de cartes, qui sont utilisées pour environ 1,5 crore de transactions quotidiennes d’une valeur de Rs 4 000 crore, a déclaré CII.

La valeur de l’industrie indienne des paiements numériques en 2020-2021, selon le rapport annuel de la RBI, était de Rs 14,14,85,173 crore, a-t-il déclaré, ajoutant que les paiements numériques ont déclenché et soutenu la croissance économique, en particulier pendant les périodes difficiles de la pandémie. .

Alors que l’intention de la Reserve Bank of India (RBI) est de protéger les intérêts des consommateurs, le défi sur le terrain concerne la mise en œuvre, a-t-il ajouté.

Pour qu’une solution de tokenisation soit prête pour les consommateurs (c’est-à-dire pour que les consommateurs puissent effectuer des transactions avec succès en utilisant des jetons au lieu des informations de leur carte), la solution devrait avoir franchi trois étapes, a-t-il déclaré.

Les étapes comprennent l’approvisionnement et le traitement des jetons et la mise à l’échelle pour plusieurs cas d’utilisation.

« Cependant, l’Inde est loin d’avoir terminé ces trois étapes, et se précipiter avec la tokenisation sans préparation adéquate du système va avoir un impact négatif sur les transactions », a-t-il déclaré.

