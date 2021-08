Les commerçants espèrent une nouvelle saison altcoin maintenant que Bitcoin a atteint 45 000 $ pour prendre en charge Crypto nouveaux médias

in

Cette semaine, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a rebondi à 1,9 billion de dollars, ce qui représente une augmentation hebdomadaire de 20% et le niveau le plus élevé depuis le 20 mai.

Alors que le nouvel élan haussier a attiré l’attention des investisseurs, le passage de Bitcoin (BTC) de 33 400 $ à 45 900 $ était à peu près conforme au reste du marché.

La question de savoir si Bitcoin brisera enfin la résistance de 46 000 $ reste une question ouverte. Cependant, plus cela prend de temps, plus il y a de chances que les altcoins surpassent la principale crypto-monnaie.

Capitalisation boursière totale de la cryptographie. en millions USD (à droite) et la domination Bitcoin (à gauche). Source : TradingView

Tous les altcoins n’ont pas eu les mêmes performances et seuls 14 des 100 meilleurs de CoinMarketCap ont surperformé Bitcoin de 3% ou plus.

Meilleures performances hebdomadaires parmi les 100 plus importantes. Source : CoinMarketCap

ICP, RVN, VGX et EGLD ont suivi le rallye de 40% de Bitcoin

Internet Computer (ICP) a annoncé le 30 juillet que deux semaines après son lancement, l’application Fleek avait atteint 700 déploiements de sites Web. Fleek permet de créer des sites Web et des front-end pour des applications décentralisées sur Internet Blockchain informatique avec un hébergement sans friction.

Selon le blog de la Dfinity Foundation, Fleek a créé une passerelle alternative open source vers la blockchain afin que les données des contrats intelligents Internet Computer puissent être librement accessibles à l’aide de navigateurs classiques.

Ravencoin (RVN) est également devenu la pièce la plus rentable à exploiter à l’aide de cartes graphiques, selon les données de whattomine.com et le réseau a dépassé Ethereum (ETH).

#Ravencoin vient de renverser $ ETH pour le profit de ma ferme. Je reviendrai à $RVN si cela reste le cas. pic.twitter.com/H6wcRQ55Yz – CaptainCrypto (@CaptainCrypto33) 3 août 2021

La cassure de Voyager a été détectée par l’indicateur VORTECS™

Voyager Digital, la société à l’origine de Voyager Token (VGX), a acquis la start-up de trading et de paiement crypto Coinify pour 85 millions de dollars. Le 1er août, Voyager a également lancé le portail d’échange Web 2.0 et de jalonnement VGX.

Les données VORTECS™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour VGX le 31 juillet, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données, y compris le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS™ (à gauche) par rapport au prix VGX (à droite). Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme indiqué ci-dessus, le score VORTECS™ pour VGX a atteint un sommet de 90 le 3 août, 30 heures avant le prix de 23% à 3,50 $.

Enfin, Elrond (EGLD) a annoncé un financement de 20 millions de dollars du Moonlorian Blockchain Business Laboratory. Selon le blog d’Elrond, la firme de blockchain incube déjà plusieurs projets dans des domaines tels que la tokenisation, le NFT, la traçabilité et les plateformes de fidélisation.

En revanche, seuls six projets ont présenté une performance négative au cours des sept derniers jours.

Meilleurs résultats hebdomadaires parmi les 100 plus grands. Source : CoinMarketCap

Flexa (AMP) a augmenté de 90 % du 22 au 29 juillet lorsque Binance US a annoncé la cotation des jetons. Cependant, l’altcoin a rapidement retracé 26% par rapport au sommet de 0,083 $ le 29 juillet.

Theta Fuel (TFUEL) a fait face à un mouvement similaire en rassemblant 63% du 20 au 25 juillet lors du lancement du protocole 3.1.0 et a atteint un sommet de 0,368 $. Le hard fork a créé un protocole de proposition de bloc plus efficace, optimisé la base de données blockchain et ajouté la prise en charge de l’API Ethereum RPC.

Les détenteurs d’Altcoins ont certainement des raisons de se réjouir, mais les investisseurs doivent garder à l’esprit qu’une éventuelle correction du prix du Bitcoin amènera probablement les commerçants à saisir rapidement les bénéfices des altcoins les plus volatils.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.