Les commerçants peuvent importer de l’huile de palme raffinée sans licence jusqu’à fin décembre 2022 : gouvernement

Le gouvernement a déclaré lundi que les commerçants seraient autorisés à importer de l’huile de palme raffinée sans licence pendant un an de plus jusqu’en décembre 2022, une mesure visant à augmenter les approvisionnements nationaux et à faire baisser les prix des huiles de cuisson.

En juin, le gouvernement a levé les restrictions à l’importation d’huile de palme raffinée jusqu’au 31 décembre de cette année, les prix des huiles comestibles ayant fortement augmenté.

L’importation d’« huile de palme raffinée blanchie désodorisée » et de « palmoléine raffinée blanchie désodorisée » est « libre jusqu’au 31 décembre 2022 », selon une notification de la Direction générale du commerce extérieur (DGFT).

Il a toutefois ajouté que l’importation n’est autorisée par aucun port du Kerala.

Auparavant, ces importations relevaient de la catégorie restreinte dans laquelle un importateur avait besoin d’une licence ou d’une autorisation de la DGFT pour les expéditions entrantes.

Le directeur exécutif de l’Association indienne des extracteurs de solvants (SEA), BV Mehta, a déclaré que la décision de prolonger la période d’importation gratuite affecterait les transformateurs nationaux de graines oléagineuses.

« Le gouvernement a pris cette décision au vu de l’inflation globale élevée. Cependant, il n’aurait dû prolonger la période que jusqu’en mars de l’année prochaine. La récolte de moutarde locale commencera à arriver sur le marché à partir de mars, ce qui stimulera la production nationale d’huile comestible », a-t-il ajouté.

Selon la SEA, la dépendance de l’Inde vis-à-vis des importations d’huiles comestibles représente près de 65 pour cent de la consommation totale d’environ 22 à 22,5 millions de tonnes. Le pays importe 13 à 15 millions de tonnes pour combler l’écart entre la demande et l’offre intérieure.

Au cours des deux dernières campagnes de commercialisation (novembre à octobre), en raison de la pandémie, la quantité importée s’est réduite à près de 13 millions de tonnes.

En 2019-2020, la quantité d’importation est tombée à 13,2 millions de tonnes évaluées à environ Rs 71 600 crore. En 2020-2021, l’Inde a importé une quantité similaire, mais la facture des importations a bondi de 63% et a atteint un niveau alarmant de Rs 1,17 lakh crore en raison de la hausse des prix internationaux des huiles comestibles, avait-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré au Lok Sabha : « nous allons nous occuper du problème du prix de l’huile comestible ainsi que de certains des produits comestibles essentiels ».

Afin de contenir les prix de l’huile comestible, le gouvernement a réduit les droits d’importation sur les huiles comestibles raffinées et brutes à plusieurs reprises cette année.

