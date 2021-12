Les commerçants se préparent pour la troisième vague alors que les cas Omicron augmentent à Delhi

Les commerçants de Sarojini Nagar ont été invités à coller des cercles de distanciation sociale à l’extérieur et à suivre tous les protocoles Covid à l’intérieur de leurs magasins.

Avec la propagation progressive de la variante Omicron du coronavirus dans la capitale nationale, l’impact de la diminution du nombre d’acheteurs n’est pas perdu pour les commerçants alors qu’ils se préparent à faire face à une troisième vague imminente de la pandémie. Vendredi, douze autres personnes ont été testées positives pour la variante Omicron à Delhi, portant leur nombre à 22, et les autorités ont déclaré que la plupart d’entre elles étaient « entièrement vaccinées » et « asymptomatiques ».

Sanjay Bhargava, président, Chandni Chowk Vyapar Mandal a déclaré qu’ils « attendent et surveillent » pour le moment, même s’ils ont demandé aux autorités d’augmenter la présence policière dans la région. «Nous avons verbalement demandé aux autorités d’augmenter le nombre de policiers dans la région qui peuvent appliquer le protocole Covid parmi ceux qui le prennent avec désinvolture. La plupart des colporteurs et des mendiants ne suivent aucune de ces normes », a-t-il déclaré à PTI.

Tout en observant une « diminution visible de la fréquentation », il a déclaré que l’association de marché enverrait bientôt des circulaires aux commerçants de la région pour faire appliquer les protocoles Covid. « Nous demanderons bientôt à tous nos commerçants de faire respecter les protocoles Covid dans leurs magasins. Au cours des 10 derniers jours, il y a eu une diminution visible de la fréquentation sur le marché. L’activité ralentit en raison du nombre croissant de cas d’Omicron dans la ville », a ajouté Bhargava.

Atul Bhargava, président de la National Delhi Traders Association, a déclaré que même si le risque d’une zone surpeuplée et encombrée est faible à Connaught Place (CP), ils ont déjà envoyé des circulaires à tous les commerçants. «Nous leur avons demandé de respecter strictement les protocoles Covid dans les magasins, comme la désinfection, le port de masques et la prise de température des personnes entrant. Étant donné que le CP est une zone vaste et ouverte, ce n’est pas vraiment un problème. Et avec la présence de la police, les gens suivent généralement les protocoles de Covid », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, avait déclaré jeudi que de nombreux voyageurs internationaux se révélaient positifs à Covid à leur arrivée à l’aéroport international Indira Gandhi d’ici. Mardi, il avait déclaré que la variante Omicron du coronavirus ne s’était pas encore propagée dans la communauté et que la situation était sous contrôle.

Compte tenu de la menace posée par la variante Omicron, le département de la santé de Delhi a émis vendredi soir une ordonnance enjoignant aux hôpitaux d’augmenter les ressources humaines, notamment les médecins, les infirmières, les ambulanciers paramédicaux, le personnel d’assainissement et de sécurité, sous contrat ou par l’intermédiaire d’agences d’externalisation existantes contre les postes vacants. et 25 pour cent supplémentaires de la force sanctionnée jusqu’au 31 mars.

Les commerçants de Sarojini Nagar, une autre zone de marché animée du sud de Delhi, ont été invités à coller des cercles de distanciation sociale à l’extérieur et à suivre tous les protocoles Covid à l’intérieur de leurs magasins. Ashok Randhawa, président de l’Association des commerçants du mini-marché de Sarojini Nagar, a déclaré qu’ils avaient envoyé une circulaire demandant aux employés des magasins d’obtenir leurs deuxièmes doses dès que possible.

« Presque tous nos commerçants sont entièrement vaccinés, ceux qui ne le sont pas ont été invités à le faire au plus vite. Nous avons dit à tout le monde de suivre les normes Covid dans les magasins », a déclaré Randhawa à PTI. Même si la foule a baissé de 20 à 25% dans la région, il a ajouté que les gens se précipitaient maintenant pour faire leurs courses pour la prochaine saison des mariages au cas où un autre verrouillage serait annoncé.

« La plupart des acheteurs sont ceux qui veulent terminer leurs achats maintenant. Nous aussi, nous appréhendons un autre verrouillage puisque nous venons de commencer à reprendre des affaires », a-t-il déclaré. Le responsable a ajouté que l’association a également demandé aux autorités d’augmenter le nombre de volontaires de la protection civile et de policiers dans la région.

« Les commerçants ne peuvent gérer les gens qu’à l’intérieur des magasins, il n’y a pratiquement pas de policiers sur le marché. Si les gens voient la police, ils mettent leurs masques. Les autorités doivent s’assurer que les normes appropriées sont respectées », a-t-il ajouté.

