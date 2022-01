Les commerçants seraient contraints de fermer leurs entreprises en l’absence de règles du jeu équitables : CAIT à Piyush Goyal

Facilité de faire des affaires pour les MPME : les règles du commerce électronique ont été notifiées pour la première fois par le gouvernement en juillet 2020. Cependant, des modifications ont été proposées en juin de l’année dernière, signalant une conformité plus stricte pour les entreprises de commerce électronique.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Exhortant le ministre du Commerce Piyush Goyal à mettre en place une politique et des règles de commerce électronique au plus tôt, la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) a déclaré dimanche que les commerçants seraient contraints de fermer leurs entreprises en l’absence de règles du jeu équitables. . Dans une lettre à Piyush Goyal, le CAIT a noté : « Si des règles du jeu équitables ne sont pas accordées, les commerçants du pays seront contraints de liquider leurs entreprises par étapes en raison des pratiques commerciales manipulatrices et contraires à l’éthique de l’e -entreprises commerciales.

L’association a demandé à plusieurs reprises au gouvernement au cours des dernières années des réglementations concernant le secteur du commerce électronique en Inde, alléguant des pratiques commerciales déloyales, notamment des prix d’éviction, des remises importantes, le financement des pertes, l’exclusivité, la possession d’inventaire et un système de vendeur préférentiel par des sociétés de commerce électronique telles que comme Amazon, Flipkart et autres. En fait, il avait demandé l’interdiction du portail d’Amazon et de ses opérations en Inde dans le passé. «La communauté commerciale est profondément angoissée par la violation généralisée des lois et des règles par plusieurs géants mondiaux du commerce électronique et par l’échec total des agences concernées à les réserver dans les livres. Il est profondément regrettable que tout se passe sous le nez du gouvernement malgré vos avertissements sans équivoque à plusieurs reprises », a déclaré le CAIT.

Piyush Goyal, en revanche, avait assuré les parties prenantes à de multiples occasions publiques en 2021 d’une politique équilibrée en matière de commerce électronique. Cependant, le calendrier de publication du projet de politique de commerce électronique et de règles de commerce électronique n’est pas certain pour le moment, bien que prévu cette année. Le CAIT a noté que toute dilution des règles proposées sur le commerce électronique en vertu de la Loi sur la protection du consommateur laissera s’infiltrer un fort sentiment à travers le pays que le gouvernement a succombé à certaines pressions cachées et que le paysage du commerce électronique a été offert aux détaillants en ligne mondiaux pour tordre le commerce électronique à leur avantage.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Les règles du commerce électronique ont été notifiées pour la première fois par le gouvernement en juillet 2020. Cependant, des modifications ont été proposées en juin de l’année dernière, signalant une conformité plus stricte pour les entreprises de commerce électronique. Les directives avaient rendu obligatoire le classement des produits répertoriés sur les plateformes par les sociétés de commerce électronique. Le gouvernement avait également déclaré que les marchés seraient soumis à une responsabilité de secours au cas où son vendeur ne livrerait pas la commande en raison d’une « conduite négligente, omission ou commission d’un acte de la part de ce vendeur dans l’accomplissement de ses devoirs et responsabilités » causant une perte au consommateur.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.