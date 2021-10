Les commerçants «singent» dans un sosie crypto de Sam Altman, entraînant des prix de 68% en 24 heures

Les commerçants de crypto-monnaie augmentent par inadvertance le prix d’un altcoin peu connu qui, selon eux, appartient à un projet conçu par Sam Altman, ancien président de l’accélérateur de startups technologiques Y Combinator.

Altman, co-fondateur et PDG de la société d’intelligence artificielle OpenAI, a dévoilé son projet « Worldcoin » (WC) plus tôt jeudi, promettant une distribution équitable entre « le plus grand nombre de personnes possible ».

« Si une crypto-monnaie était adoptée à grande échelle, cela augmenterait considérablement l’accès à l’économie Internet et rendrait possibles des applications qui sont désormais inimaginables », lit-on sur la page Web du projet.

Je suis tellement excité à ce sujet, et les utilisateurs semblent l’aimer aussi. Voici à quoi a ressemblé la croissance pendant les tests bêta (avec moins de 30 appareils !). Nous pouvons voir un chemin vers un réseau d’un milliard de personnes assez rapidement. Un réseau aussi grand devrait être assez puissant. pic.twitter.com/RoKqpGknoP – Sam Altman (@sama) 21 octobre 2021

La pièce est centrée sur un nouvel appareil que les développeurs de WC appellent « l’Orbe ». L’appareil capture une image de l’œil d’une personne, qui est convertie en un code numérique court, permettant d’identifier si une personne s’est déjà inscrite.

Sinon, ils reçoivent leur part gratuite de Worldcoin.

Le problème est que la pièce n’a pas encore commencé à être négociée sur le marché libre, et les commerçants de pièces associent le projet d’Altman à quelque chose de complètement sans rapport.

Nous ne gagnerions jamais de l’argent pour changer la vie si ce n’était pas pour les baises stupides en crypto. Vous singez dans Worldcoin – mais ce n’est pas Sam Altmans Worldcoin 🤦‍♂️ pic.twitter.com/vlL2uoKiJI – Biz (soucoupe volante, soucoupe volante) (@Adouble212) 21 octobre 2021

WorldCoin (WDC), conçu dès 2013, est une crypto-monnaie « conçue pour être la première monnaie numérique du futur au monde », selon son site Web. L’objectif de cet altcoin est de devenir la « crypto-monnaie de choix » pour les commerçants et les consommateurs pour les transactions quotidiennes.

Au cours des dernières 24 heures, le prix de WDC est passé de 0,05 $ à environ 0,09 $ et est actuellement en hausse de 68,4 %, selon les données de CoinGecko.

