Les commissaires de Miami adoptent une nouvelle règle controversée interdisant les campements de sans-abri sur la propriété publique

Les commissaires de la ville de Miami ont voté jeudi pour adopter une ordonnance interdisant les campements de sans-abri sur la propriété publique.

Les commissaires ont également adopté une résolution exigeant que le directeur de la ville de Miami élabore un « programme d’aide aux sans-abri » qui indemniserait les résidents pour avoir fourni un abri aux personnes sans domicile fixe avec des fonds du Miami-Dade County Homeless Trust.

Le commissaire de Miami, Joe Carollo, a présenté des séquences vidéo de plusieurs sans-abri à travers Miami lors d’une réunion jeudi. Les personnes dans la vidéo disent à Carollo qu’elles ne veulent pas rester dans des refuges pour sans-abri.

FLORIDA MOM DIT QUE L’ÉCOLE POUR ENFANTS NE LA LAISSERAIT PAS BÉNÉVOLE EN RAISON DU COMPTE ONLYFANS

Camping de sans-abri à Miami (Crédit : page Facebook du gouvernement de la ville de Miami)« />

Camping de sans-abri à Miami (Crédit : page Facebook du gouvernement de la ville de Miami) (Page Facebook du gouvernement de la ville de Miami)

« Le fondement du problème que nous avons là-bas n’est pas un problème de sans-abri comme nous le pensions auparavant aux sans-abri en Amérique », a déclaré Carollo jeudi.

« Ce que nous avons là-bas, c’est un problème de toxicomanes – des individus qui ont pris de nombreuses drogues différentes – et cela a causé des problèmes mentaux chez beaucoup d’entre eux. Et ils ne veulent pas aller dans un refuge pour deux raisons : 1. Ils sont trop stricts. … 2. Vous ne pourrez pas … acheter de la drogue dans un refuge.

Il a ajouté que Miami « recherche des solutions compatissantes » au sans-abrisme et a déjà dépensé des centaines de milliers de dollars pour aider la population sans-abri de la ville avec des services pratiques, d’incendie et de police.

William Porro, directeur du Département des services sociaux de Miami, a déclaré que l’espace dans les refuges n’est pas un problème à Miami, mais COVID-19 et le logement abordable ont compliqué le problème.

Le commissaire Ken Russell s’est dit préoccupé par le fait que « certaines de ces actions, en particulier en vertu de l’ordonnance, pourraient être utilisées contre nous en tant que ville, en tant que violation des droits civils, si quelqu’un refuse un refuge et est ensuite arrêté », comme le premier média local WSVN signalé.

Les manifestants devant l’hôtel de ville de Miami ont déclaré jeudi que la nouvelle ordonnance criminalisait l’itinérance.

« Nous sommes à l’hôtel de ville de Miami en pleine opposition aux tentatives de criminalisation des locataires sans domicile », a tweeté le Miami Workers Center. « Nous nous organisons quotidiennement aux côtés des locataires qui luttent pour garder un toit sur leur tête. Au lieu de diaboliser les pauvres, nous voulons des SOLUTIONS qui nous gardent en sécurité et logés ! »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La nouvelle résolution indique que si le « plus récent recensement des sans-abri de Miami montre la plus faible population de sans-abri dans [25] années, la ville de Miami… englobe toujours la plus grande population de sans-abri des « États-Unis ».

« Les données analysées en 2020 indiquent qu’il y a 13,2 sans-abri pour 10 000 habitants en Floride, classant les populations de sans-abri de l’État parmi les plus importantes des États-Unis », indique la résolution.