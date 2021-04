Les commissaires de police virent les 1, 4 et 15 à Portimao

Après la suppression de 125 temps au tour le vendredi du Grand Prix du Portugal 2020, les commissaires utiliseront les bordures aux trois virages pour contrôler les limites de cette année.

Le directeur de course de F1, Michael Masi, a confirmé que les commissaires contrôleraient trois virages – virages 1, 4 et 15 – sur le circuit de Portimao.

Pour les virages 1 et 4, tout «temps au tour réalisé au cours d’une séance d’essais ou de la course en quittant la piste et en coupant derrière le trottoir rouge et blanc à la sortie entraînera l’annulation de ce temps au tour par les commissaires sportifs».

Quant au virage 15, la même règle s’applique bien que le pilote perdra également le temps au tour lors de son prochain tour.

Masi a noté qu’un «pilote sera jugé avoir quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec la piste».

Quant à ce qui compte comme quitter la piste, c’est tout pilote qui se trouve derrière le trottoir rouge et blanc à la sortie du virage.

Notes des directeurs de course concernant les limites de piste:

21.1 Tour 1 – Sortie

a) Un temps au tour réalisé lors d’une séance d’essais ou de la course en quittant la piste et en coupant derrière le trottoir rouge et blanc à la sortie du virage 1, entraînera l’invalidation de ce temps au tour par les commissaires sportifs.

21.2 Tour 4 – Sortie

a) Un temps au tour réalisé lors d’une séance d’essais ou de la course en quittant la piste et en coupant derrière le trottoir rouge et blanc à la sortie du virage 4, entraînera l’invalidation de ce temps au tour par les commissaires sportifs.

21.3 Tournez 15 – Sortie

a) Un temps au tour réalisé lors d’une séance d’essais ou de la course en quittant la piste à la sortie du virage 15 entraînera l’invalidation de ce temps au tour et du temps au tour immédiatement suivant par les commissaires sportifs. Un pilote sera jugé avoir quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec la piste.

21.4 Général – Sortie du virage 1, sortie du virage 4 et sortie du virage 15

a) Chaque fois qu’une voiture ne parvient pas à négocier la sortie du virage 1, la sortie du virage 4 ou la sortie du virage 15 en utilisant la piste comme décrit ci-dessus, les équipes seront informées via le système de messagerie officiel.

b) À la troisième occasion où un pilote ne parvient pas à négocier la sortie du virage 1 et / ou la sortie du virage 4 et / ou la sortie du virage 15 en utilisant la piste pendant la course, il recevra un drapeau noir et blanc, toute autre coupure sera alors être signalé aux stewards. Pour éviter tout doute, cela signifie un total de trois occasions combinées et non trois à chaque coin.

c) Dans tous les cas détaillés ci-dessus, le pilote ne doit rejoindre la piste que lorsqu’il peut le faire en toute sécurité et sans obtenir un avantage durable.

d) Les exigences ci-dessus ne s’appliqueront pas automatiquement à tout pilote qui est jugé avoir été forcé de quitter la piste, chaque cas sera jugé individuellement.

Yuki Tsunoda a enfreint la règle des trois temps lors de la dernière saison, le Grand Prix d’Émilie-Romagne, encourant une pénalité de cinq secondes pour des infractions répétées.

