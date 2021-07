Les commissaires donnent un verdict complet sur l’accident de Lewis Hamilton/Max Verstappen

Les commissaires de course ont déclaré qu’ils avaient jugé que Lewis Hamilton n’avait pas été entièrement aux côtés de Max Verstappen avant leur collision à grande vitesse, ce qui a entraîné sa pénalité.

Les pilotes Mercedes et Red Bull se sont retrouvés roue contre roue dès le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, se battant pour la position tout au long de la première partie du tour, avant que Hamilton ne prenne le pas sur le Néerlandais.

Avec cette vitesse supplémentaire, le septuple champion du monde a placé sa voiture à l’intérieur de la Red Bull au virage rapide à droite de Copse, mais le pneu arrière droit de Verstappen a coupé l’avant gauche de Hamilton et il a été envoyé voler dans les barrières – s’écraser avec une force monumentale de 51G.

Alors que le leader du championnat du monde a été transporté à l’hôpital pour des contrôles supplémentaires, les deux équipes n’étaient pas d’accord sur qui était à blâmer, mais la FIA a estimé que Hamilton était en faute.

Une déclaration de la FIA disait : « Les commissaires ont examiné les preuves vidéo et télémétriques. Voitures 33 [Verstappen] et 44 [Hamilton] est entré dans le virage 9 avec la voiture 33 en tête et la voiture 44 légèrement derrière et à l’intérieur.

“La voiture 44 était sur une ligne qui n’atteignait pas le sommet du coin, avec de la place disponible à l’intérieur. Lorsque la voiture 33 a tourné dans le virage, la voiture 44 n’a pas évité le contact et l’avant gauche de la voiture 44 a touché l’arrière droit de la voiture 33. La voiture 44 est jugée principalement fautive.

Le Dr Ian Roberts, coordinateur des secours médicaux de la F1, était sur les lieux après l’accident et a rassuré les fans que la visite à l’hôpital de Verstappen n’était qu’une simple routine, mais il a expliqué son point de vue sur ce qui s’est passé sur le terrain.

“Max était un peu secoué mais il est allé à l’hôpital pour un examen de routine”, a déclaré Roberts à Sky Sports.

« Alors que nous arrivions au coin de la rue, nous avons vu l’écran et il semblait que nous regardions un rouleau – heureusement, ce n’était pas le cas, mais c’était quand même un impact assez impressionnant.

« Nous essayons d’évaluer le plus rapidement possible pendant qu’il est encore dans la voiture, mais nous devons évidemment le faire sortir pour voir ce qui ne va pas chez lui. Il s’agit juste d’essayer de le détendre parce qu’il essaie de sortir. Ensuite, il s’agit d’obtenir les ressources nécessaires pour une évaluation appropriée.

“Aucune autre blessure apparente pour le moment.”

Après avoir purgé sa pénalité à son arrêt au stand, Hamilton a pu remonter les voitures devant et dépasser Charles Leclerc à trois tours de l’arrivée, pour remporter sa 99e victoire en carrière de manière passionnante lors de sa course à domicile.

Le champion du monde en titre a désormais huit points de retard sur son rival pour le titre après une huitième victoire record en Grand Prix de Grande-Bretagne, mais la manière dont il s’est écrasé avec Verstappen a laissé un goût amer dans la bouche des partisans de Red Bull.