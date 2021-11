Les commissaires électoraux du Wisconsin répondront à un audit cinglant en décembre

La chef de la Commission électorale du Wisconsin promet de répondre à ce qu’elle dit être des « idées fausses et des malentendus » résultant du récent audit de l’État sur les élections de 2020.

L’administratrice du WEC, Meagan Wolfe, a déclaré jeudi qu’elle et la commission aborderaient les conclusions du rapport du Bureau d’audit législatif lors de la réunion de décembre de la commission.

« Nous sommes heureux que dans l’ensemble, le rapport du LAB ait confirmé que les élections générales de novembre 2020 se sont déroulées de manière précise et équitable », a déclaré Wolfe dans un communiqué. «Et bien qu’il y ait toujours plus à faire pour assurer une administration électorale cohérente dans le Wisconsin, et nous y travaillons tous les jours, nous savons également qu’il y a des idées fausses et des malentendus intégrés dans les conclusions du LAB, et ce dossier doit être corrigé. «

L’audit a révélé 30 domaines de préoccupation pour le WEC et a fait 18 suggestions aux législateurs à poursuivre à l’avenir.

L’audit a mis en évidence de nouvelles inscriptions électorales qui ne correspondaient pas aux informations de permis de conduire du Wisconsin, des audits de listes électorales anciens et obsolètes et des milliers d’électeurs inscrits au moins deux fois dans l’État.

Wolfe a déclaré que les commissaires décideraient de la question qu’ils souhaitent aborder en premier.

« Nous prévoyons de présenter notre analyse aux commissaires lors de leur réunion du 1er décembre afin qu’ils décident quelles recommandations du rapport nous devrions aborder, lesquelles devraient avoir la priorité et lesquelles méritent une correction officielle », a déclaré Wolfe.

L’audit a incité des dizaines de législateurs républicains à demander la démission de Wolfe.

L’audit du LAB est intervenu alors que les législateurs poursuivent leurs enquêtes sur le vote de l’année dernière. Il y a deux enquêtes à l’Assemblée de l’État et une au Sénat de l’État.

Le shérif du comté de Racine a recommandé cette semaine des accusations de crime contre les membres de la commission du WEC pour une ordonnance l’année dernière pour que le personnel des maisons de soins infirmiers, et non les députés de vote spéciaux, remplissent les bulletins de vote pour les résidents âgés.

