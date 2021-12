Les commissaires permanents de Formule 1 ne sont pas la réponse

Le patron de McLaren, Andreas Seidl, ne pense pas que la nomination de commissaires permanents soit appropriée pour la Formule 1.

Cela a été l’une des meilleures saisons de Formule 1 sur piste, bien que certains diront que ce n’a pas été l’une des meilleures performances globales des différents commissaires.

On comprend que les deux équipes en lice pour les titres, Mercedes et Red Bull, n’aient pas souvent été satisfaites des verdicts rendus à différentes étapes cette saison avec des enjeux si élevés. La même chose peut être dite pour leurs challengers respectifs du championnat des pilotes, Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Plus récemment au Brésil, les commissaires sportifs n’ont pas puni Verstappen après qu’il se soit forcé, lui et Hamilton, à sortir de la piste pour défendre son avance.

Cependant, plusieurs autres pilotes ont eu des démêlés avec les commissaires cette saison, dont Fernando Alonso, qui a suggéré que la nationalité d’un pilote avait influencé les décisions, et aussi Lando Norris, qui a contesté le verdict de Verstappen du Brésil après avoir été puni pour un incident similaire. en Autriche.

En général, de nombreux pilotes ont été déconcertés par la position de la FIA sur les batailles de roue à roue après le Brésil – confusion qui, selon plusieurs pilotes, persiste.

Une suggestion avait alors surgi pour passer à des commissaires permanents, plutôt qu’à un groupe différent pour chaque course.

Le directeur de course de F1, Michael Masi, n’est pas convaincu, affirmant qu’une telle décision pourrait conduire à une perception de parti pris, et Seidl de McLaren est également contre l’idée pour la même raison.

Cité par Motorsport.com, il a déclaré : « Pour être honnête, mon opinion n’a pas changé à ce sujet. Je ne pense pas que le problème soit de ne pas avoir de commissaires permanents, pour être honnête, car d’après ce que je comprends, chaque fois qu’un cas se présente, la première chose que font les commissaires est de parcourir l’historique des cas et de voir les précédents de course et vérifier s’il est comparable ou non, afin d’essayer d’être cohérent.

« Je comprends qu’après chaque week-end de course, il y a beaucoup d’échanges entre les commissaires pour s’assurer que tout le monde est au même niveau d’information et pour comprendre ce qui s’est passé en détail.

« C’est pourquoi je ne pense pas que ce soit le gros problème, à mon avis.

« Il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens étaient favorables dans le passé à un système de rotation des commissaires pour s’assurer qu’ils n’accumulent pas de négativité, par exemple, envers une certaine équipe ou un certain pilote et je pense que c’est un bon point. Je ne pense pas que ce soit le plus gros problème.

« Avec la technologie moderne, il y a un échange permanent entre toutes les personnes impliquées. Je pense que cet échange est nécessaire pour s’assurer qu’il est cohérent entre les stewards impliqués.