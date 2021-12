Les commodores font monter la température avec un autre R&B n°1

Il aurait été difficile pour n’importe quel groupe de sortir un single au titre plus approprié à la fin de 1977 que les commodores fait avec « Too Hot Ta Trot ». Après une période appropriée de paiement des cotisations, le collectif de l’Alabama était maintenant dans la forme de sa vie.

Deux des quatre précédents singles du groupe Motown, « Easy » et « Just To Be Close To You », avaient dominé les charts Billboard R&B. Avec les ballades de Lionel Richie en contrepoint de leurs origines funk, ils étaient maîtres de tous les tempos. L’irrésistible ballade « Easy » avait été suivie d’un autre hit du Top 5 dans les formats soul et pop avec le slinky « Brick House », et maintenant venait un autre sol de remplissage gagnant.

À la manière démocratique du groupe, le mérite de l’écriture de chansons pour « Too Hot Ta Trot » leur revient à tous, énumérant Richie, Milan Williams, Ronald LaPread, Thomas McClary, Walter « Clyde » Orange et William King. Il est né lorsque le studio de clôture a coupé leur nouveau Live! ensemble, qui a été prédit par Billboard comme un « article de vacances chaud avec des foules à la fois pop et soul ».

Il est entré dans Hot Soul Singles à un audacieux n ° 51 sur le graphique du 24 décembre 1977 et a rapidement augmenté pour passer une semaine au sommet de ce compte à rebours en février 1978. Les Commodores ont eu leur quatrième R&B n ° 1, avec un autre autour du coin dans « Three Times A Lady », et un autre encore en 1979 avec « Still ».

Avec la fièvre disco à son paroxysme, « Too Hot Ta Trot » était un élément naturel pour la bande originale du film Thank God It’s Friday, qui est sorti au printemps suivant. Avec la reine du disco Donna l’été aux côtés de Jeff Goldblum et Debra Winger, le film a remporté Summer un Oscar de la meilleure chanson originale avec « Dernière danse » et l’album d’accompagnement a également présenté Diana Ross, Cameo, Thelma Houston et d’autres numéros de danse du jour tels que Love & Kisses et Santa Esmeralda.

