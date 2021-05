Les communautés amérindiennes vivant sur le tracé du projet de pipeline de la ligne 3 se mobilisent pour l’arrêter ⋆ 10z viral

Un pipeline vieux de plusieurs décennies appelé Ligne 3, exploité par la société canadienne Enbridge, est au milieu d’une mise à niveau controversée suscitant une résistance féroce de la part des communautés autochtones vivant le long de la route. La canalisation 3 est en cours de remplacement afin de permettre le transport de près de 800 000 barils de pétrole brut provenant des sables bitumineux sales par jour de Calgary, au Canada, au Wisconsin. La majorité du pipeline traverse le nord du Minnesota à travers le cœur de terres où le peuple Anishinaabe a des droits issus de traités pour chasser, pêcher et récolter du riz sauvage et du sirop d’érable.

La ligne 3 rejoint une liste croissante de projets d’oléoducs controversés ciblés par le mouvement en plein essor pour la justice climatique dirigé par les Autochtones. Au cours de sa dernière année au pouvoir, le président Barack Obama a répondu à la convergence puissante et saluée internationalement à Standing Rock dans le Dakota du Sud en arrêtant les travaux sur le projet Dakota Access Pipeline. Près d’un an plus tôt, il avait annulé le pipeline Keystone XL, qui était une autre cible majeure des manifestants pour le climat. Entré en fonction en janvier 2017, le président Donald Trump a rapidement relancé les deux projets et a finalement donné le feu vert au pipeline de la ligne 3. Une fois que Joe Biden est entré à la Maison Blanche au début de 2021, il a annulé le pipeline Keystone condamné, mais n’a pas encore pris de mesures pour renverser l’approbation de Trump de DAPL ou annuler le projet de la ligne 3.

Les dirigeants autochtones, incarnant l’esprit de Standing Rock il y a cinq ans, ont résisté au projet de remplacement de la ligne 3 et demandent maintenant à tous les Américains, y compris ceux qui ne sont pas autochtones, de se joindre à eux pour ce que l’on appelle un «rassemblement des peuples issus de traités» du 5 au 8 juin pour exiger la fin du projet. L’une d’elles est Nancy Beaulieu, co-fondatrice de la Resilient Indigenous Sisters Engaging (RISE) Coalition, et organisatrice du nord du Minnesota pour 350.org. Beaulieu m’a expliqué dans une entrevue qu’« en tant qu’Autochtones, nous avons la responsabilité inhérente de protéger les eaux et tout ce qui est sacré. Et en tant que colons, des personnes qui ont signé ces traités avec nos ancêtres, ils ont l’obligation de respecter ces traités. En d’autres termes, «chacun a une responsabilité vis-à-vis des traités» signés avec les nations tribales.

Les Américains non autochtones ont en grande partie oublié non seulement que nous avons des obligations conventionnelles, mais aussi que nous vivons dans une nation avec une histoire sanglante de colonialisme de peuplement. L’ancien sénateur républicain Rick Santorum a démontré que l’ignorance dans ses commentaires sourds sur CNN – qui l’ont plus tard fait renvoyer – lorsqu’il a dit: «Nous avons fait naître une nation à partir de rien. Oui, il y avait des Amérindiens, mais il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine.

Des dirigeants comme Beaulieu sont déterminés à lutter contre un tel effacement en relançant les conversations sur les obligations des traités et sur la façon dont la lutte contre les pipelines et le changement climatique est au cœur de l’intendance autochtone du monde naturel. Elle voit le rassemblement de juin comme un renforcement de la mobilisation de Standing Rock et de l’activisme du pipeline Keystone, affirmant que c’est «exactement la même chose mais avec des tribus différentes».

Selon Beaulieu, le président Biden pourrait annuler le projet Line 3 avec «un coup de stylo», et elle se demande pourquoi il ne le fait pas. Lorsque le président a convoqué un sommet virtuel sur le climat en avril avec des dizaines de dirigeants mondiaux, il s’est engagé à réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis en moins d’une décennie. C’est un objectif extrêmement ambitieux, qui ne serait aidé que par l’annulation du projet de pipeline de la canalisation 3.

“Non seulement Biden devrait arrêter la ligne 3, mais il devrait également intervenir et arrêter ces géants de l’entreprise responsables du désordre dans lequel ils nous laissent dans notre beau pays”, a déclaré Beaulieu. Au lieu de cela, elle s’inquiète du fait que “les entreprises ne font qu’acheter leur chemin en faisant du lobbying auprès de nos politiciens”.

Lorsque des politiciens se mettent en travers de leur chemin, des entreprises comme Enbridge réagissent avec une impunité choquante. Prenons le cas du Michigan, où la gouverneure Gretchen Whitmer a exigé l’année dernière la fermeture d’un autre pipeline vieux de plusieurs décennies exploité par Enbridge appelé la canalisation 5. Ce pipeline, construit pour la première fois en 1953, transporte plus d’un demi-million de barils de pétrole brut par jour sous Grands Lacs et a connu des dizaines de fuites au fil des ans, déversant plus d’un million de barils sur toute sa longueur. Les Grands Lacs du Michigan retiennent plus d’un cinquième de l’eau douce de surface du monde et restent menacés alors que le pipeline vieillissant de la canalisation 5 continue de fonctionner. Plutôt que de se conformer à l’ordre du gouverneur Whitmer, Enbridge, soutenu par le gouvernement canadien, a simplement refusé de le fermer.

Enbridge adopte une position de défi similaire dans le nord du Minnesota avec la poursuite du projet de remplacement de la canalisation 3 face à l’opposition de masse. Étonnamment, la société va même jusqu’à anticiper les réponses de la police aux manifestants en versant sur un compte séquestre pour rembourser les services locaux d’application de la loi du Minnesota pour les coûts liés au maintien de l’ordre dans la résistance. En d’autres termes, une société canadienne de combustibles fossiles embauche essentiellement des fonctionnaires pour protéger leurs intérêts financiers privés contre le public.

Les canalisations fuient. Ce fait est aussi inévitable que les émissions de gaz à effet de serre qui alimentent le changement climatique. Les États-Unis possèdent le plus grand nombre de pipelines, existants et prévus, que tout autre pays de la planète. Selon Greenpeace, les pipelines d’Enbridge ont fui des centaines de fois, déversé des millions de gallons de matières dangereuses et contaminé de l’eau au moins 30 fois. Le projet initial de la canalisation 3 a subi le plus grand déversement de pétrole dans l’histoire du pays au Minnesota en 1991, et le pipeline Michigan de la canalisation 5 d’Enbridge a déversé des centaines de milliers de barils de sables bitumineux dans la rivière Kalamazoo en 2010. Ainsi, lorsque des dirigeants autochtones comme Beaulieu disent leurs droits issus de traités sur des terres et des eaux vierges sont menacés par la ligne 3, les faits sont de leur côté.

Alors que le sort de notre planète et de la vie humaine reste précaire face aux émissions en cours et au changement climatique, les entreprises de combustibles fossiles ont ri jusqu’à la banque. Selon une analyse, depuis 1990, lorsque l’impact des émissions sur le climat était bien établi, les quatre plus grandes sociétés pétrolières et gazières de la planète ont accumulé près de 2 billions de dollars de bénéfices. “C’est une question de pouvoir”, a déclaré Beaulieu. “Il s’agit du 1% et de qui sera en charge de notre gouvernement.”

Cependant, le mouvement pour la justice climatique gagne lentement. Un tribunal néerlandais a récemment ordonné à Royal Dutch Shell, l’une de ces quatre sociétés les plus rentables, de réduire ses émissions de 45 % d’ici 2030 dans une affaire remarquable et historique qui pourrait inspirer des contestations judiciaires similaires à d’autres sociétés pétrolières et gazières. Une autre des quatre grandes, ExxonMobil, qui est la société pétrolière la plus rentable des États-Unis, est contestée en interne par un actionnaire investisseur qui a évincé deux membres du conseil d’administration pour les politiques climatiques de l’entreprise. C’était la première fois qu’une telle chose se produisait, ce qui a incité un analyste à s’exclamer: «Les investisseurs ont envoyé une balle à travers la proue d’Exxon, mais son impact va ricocher dans les conseils d’administration de toutes les grandes entreprises de combustibles fossiles.»

Des mouvements sur le terrain comme celui qui s’oppose au pipeline de la ligne 3 au Minnesota se joignent à ces efforts. Alors qu’elle se prépare pour le rassemblement de masse en juin, Beaulieu m’a dit : « nous allons résister pacifiquement à ce pipeline, et nous appelons tous nos alliés de l’île de la Tortue à venir ici dans le nord du Minnesota », en utilisant le terme amérindien pour Amérique du Nord. « Les traités ne nous protègent pas seulement en tant qu’Autochtones. Ils protègent également les personnes qui ont signé les traités », a-t-elle ajouté.

Cet article a été produit par Economy for All, un projet de l’Independent Media Institute.

_______