Les communautés autonomes enregistrent de légères augmentations des hospitalisations dues au Covid-19

02/01/2022 à 18:56 CET

PE

La situation épidémiologique suit la tendance à la réduction des infections qui a commencé la veille du Nouvel An dans plusieurs communautés autonomes, bien que cette diminution ne suive pas la même ligne que le nombre d’admissions lors de l’enregistrement d’un rebond dans le hospitalisations.

Catalogne, Cantabrie, Madrid et Galice sont quelques-unes des communautés qui reflètent cette réalité avec des données se référant au jour 1 : une diminution des infections face à la hausse de la pression hospitalière, avec plus d’admissions et plus de patients en soins intensifs en raison de covid.

Bien que les chiffres soient provisoires, Catalogne a enregistré un total de 8 117 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, contre 22 200 hier, une diminution spécifique qui a coïncidé avec la nouvelle année et qui n’a pas empêché, au contraire, une augmentation de dix nouvelles admissions en soins intensifs.

Selon les données du ministère catalan de la Santé, ces unités hospitalières ont 443 malades, tandis que l’incidence à 14 jours continue d’augmenter par rapport à hier et s’élève à 2 397 cas.

Dans cette dernière communauté autonome, congé de maladie liés au covid ont triplé en trois semaines, passant de 27 249 la deuxième semaine de décembre à 79 484 fin 2021.

Différents experts de l’étude de l’évolution de la pandémie de coronavirus ont convenu ce dimanche que la semaine prochaine pourrait être celle du « pic » d’infections par la variante omicron en Catalogne, où les dernières données indiquent également que le croissance des cas il n’est pas aussi fort qu’il y a quelques jours.

Réduction de la contagion

Toujours en Galice, la tendance à la réduction des infections a commencé le 31, avec 3 532 positifs, Même si la situation montre également une augmentation de la pression hospitalière, avec 27 patients de plus, alors qu’il y a plus de 48 000 cas actifs.

Il y a un an, la Galice comptait 5 833 cas de cette maladie, après 444 infections en une journée, et avait 354 patients hospitalisés.

Une autre des régions qui signale ce dimanche une baisse des positifs au cours des dernières 24 heures est CantabrieConcrètement, il signale 847 nouveaux cas de coronavirus, 251 de moins que la veille.

Comme la Catalogne ou la Galice, cette baisse est atténuée par la augmentation du nombre de personnes hospitalisées (134 contre 124 la veille) et avec une nouvelle admission en réanimation (22).

Madrid imite le reste

La Communauté de Madrid a enregistré 3 863 nouvelles infections ce dimanche contre 18 303 enregistrées vendredi, et 12 décès contre 14 il y a deux jours, tandis que la pression hospitalière augmente avec 1 808 admis dans le service et 254 aux soins intensifs.

Parmi les nouveaux positifs, 2 642 correspondent aux dernières 24 heures, selon le dernier bilan épidémiologique du Ministère de la Santé, qui enregistre une augmentation de 203 patients de plus dans le service et d’une vingtaine de plus en réanimation par rapport au vendredi 31 décembre.

La forte baisse des infections ce dimanche, après la fête du Nouvel An, pourrait être dû à l’effet week-end étant donné que moins de tests de diagnostic sont effectués au cours de cette période, après quoi un rebond est attendu.

Ainsi, il y a tout juste une semaine, les points positifs enregistrés après Bonne nuit Ils étaient 5 626 le 26 décembre, alors que deux jours plus tôt ils avaient atteint 20 371, selon les données du 24 décembre.

Au cours de la dernière semaine, la pression hospitalière a augmenté avec 766 patients plus dans le service et 63 de plus dans les soins intensifs par rapport au 26 décembre, où il y avait respectivement 1 042 et 191.

Par rapport à l’année dernière, les positifs du 2 janvier 2021 s’élevaient à 656, tandis que les défunts étaient 16, les patients à l’étage 1 677 et il y avait 328 dans le Unité de soins intensifs de Madrid.

Depuis le début de la pandémie, la Communauté de Madrid a diagnostiqué 1 164 130 cas de coronavirus.

Gouttes notables

Navarre 2022 a commencé avec une baisse des positifs en dessous de 1 500, ce qui représente une baisse notable par rapport aux 3 350 notifiés le dernier jour de 2021. Cependant, l’exécutif régional prévient que les données infectées pourraient être mises à jour comme cela s’est produit fin décembre.

Les chiffres de Aragon Ils vont dans le même sens, avec une forte baisse des infections : 2 690 nouveaux positifs au covid-19 correspondant au samedi 1er janvier 1 280 de moins que la veille mais 637 de plus qu’il y a une semaine.

Selon des données provisoires publiées ce dimanche sur le Portail de transparence du gouvernement d’Aragon, 1 887 infections Ils ont été signalés dans la province de Saragosse, 666 dans celle de Huesca et 136 dans celle de Teruel, tandis que dans 1 la provenance n’a pas été identifiée.

La diminution des cas se poursuit également pour le deuxième jour consécutif en La Rioja, avec 5 894 cas, 427 de moins que la veille.

Face à ces chutes Murcie Il avoisine les 2 000 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours, 1 925, alors qu’il y a 48 heures il était de 1 821 et il y a une semaine 1 195 après une journée avec 804 nouveaux positifs et deux décès de 99 ans à Carthagène et dans le Nord-Ouest.

Un risque élevé demeure Baléares avec une pression dans les unités de soins intensifs de 18,4 pour cent, avec 63 patients et 245 autres patients dans le service. Le ministère de la Santé a diagnostiqué 822 nouveaux cas de covid-19 au cours du nouvel an, lorsque les hospitalisations sont passées à 308 patients, soit 4% de plus que deux jours auparavant.