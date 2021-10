Les communautés de requins des Caraïbes sont confrontées à l’épuisement ; voici comment les humains sont responsables

in

L’exploitation humaine a diminué les communautés de requins des Caraïbes

L’impact humain a eu un impact négatif sur la diversité marine d’une manière telle qu’elle a connu une forte baisse depuis le milieu de l’Holocène, a révélé une étude qui analysait les écailles de requin fossilisées. La période de temps a commencé il y a 10 000 ans.

Les requins, comme les autres animaux marins cartilagineux, ont des écailles écailleuses acérées sur leur corps comme mécanisme de protection pour les micro-organismes qui font de leur corps l’hôte et se déplacent dans l’eau. L’étude a utilisé de tels dépôts de denticules dermiques de requins. Il existe actuellement plus de 500 espèces de requins.

Étude des sédiments

Les chercheurs ont collecté des denticules du récif de la mi-Holocène et du récif moderne et les ont comparés. Cinq morphotypes de denticules dermiques d’un groupe écologique de requins ont été identifiés et ont constaté que presque toutes les espèces de requins ont connu un déclin de leur population. L’abondance des requins au milieu de l’Holocène était presque trois fois supérieure à celle des récifs actuels.

Les requins pélagiques ont enregistré la plus forte réduction en nombre alors que les requins démersaux n’ont pas montré beaucoup de déclin. Les requins benthiques, vivant dans le fond, ont montré plus d’abondance en nombre que les requins pélagiques qui restent attachés à la surface comme le requiem à nage rapide et les requins-marteaux qui vivent près du rivage.

Les chercheurs pensent que les requins d’antan auraient pu être plus gros, entraînant une plus grande accumulation de denticules.

Comment la surpêche a causé l’épuisement de la population de requins

La surpêche a entraîné l’extermination complète des requins de plusieurs récifs, selon une étude publiée en 2020. Au début du 20e ou du 19e siècle, les mers regorgeaient de requins et même les archives archéologiques du début du deuxième millénaire de notre ère montrent également des preuves de dents de requin. Pas seulement les requins, la période post-industrialisation a vu une dégradation substantielle d’autres carnivores marins aussi bien avant les maladies des coraux et le blanchissement.

Les pêcheries panaméennes modernes qui capturent des requins pélagiques sont également un autre facteur d’épuisement de la population de requins.

L’épuisement du nombre de requins nourrices qui vivent près du fond de l’océan et n’ont aucune valeur monétaire peut être attribué au développement côtier, à l’agriculture, au défrichement qui réduit la teneur en oxygène de l’air et au blanchissement observé dans la mer des Caraïbes.

Comment l’épuisement des requins aura un impact écologique plus important est à l’étude. Selon l’auteur, de telles études qui plongent dans d’anciens fossiles de requins remians et découvrent un impact humain peuvent fixer des objectifs solides pour la restauration de la biodiversité dans ces zones qui ont vu leur épuisement.

