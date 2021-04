Les communautés Dogecoin et CryptoCurrency Reddit augmentent alors que l’euphorie de la crypto-monnaie augmente

Compartir

Une grande partie du marché étant obsédée par la correction soudaine des prix du Bitcoin (BTC) ce week-end, l’intérêt des détaillants pour les actifs numériques semble augmenter, selon les dernières statistiques de Reddit.

La communauté r / dogecoin a ajouté 145859 abonnés hebdomadaires, selon Subreddit Stats. Les gains ne sont pas surprenants étant donné le rallye spectaculaire de DOGE au cours de la semaine dernière. La crypto-monnaie basée sur les mèmes a grimpé de 400% au cours de cette période, augmentant ses rendements annuels à un incroyable 5000%.

Le rallye parabolique de DOGE a été modéré au cours du week-end, et les données de sentiment des médias sociaux de The TIE et Cointelegraph ont indiqué plus de douleur à court terme. C’est parce que l’action des prix est souvent en corrélation avec l’engagement des médias sociaux; une baisse de ce dernier est parfois un précurseur d’une action baissière des prix à court terme.

Pendant ce temps, la communauté r / CryptoCurrency, qui se consacre à tout ce qui concerne les actifs numériques, a ajouté 86838 nouveaux abonnés au cours de la semaine. Les nouveaux membres de la communauté ont été accueillis dimanche par le lauréat du prix platine “mirza1h”. Dans un message de subreddit, miraza1h a déclaré:

«La semaine dernière a été folle dans le monde des crypto-monnaies, donc naturellement les choses ici n’étaient pas comme elles le sont normalement. Vos messages / commentaires curieux ont peut-être été un peu ignorés. Le week-end, les choses sont un peu plus détendues, alors n’hésitez pas à nous demander ce que vous voulez.

L’utilisateur a également introduit de nouveaux abonnés de subreddit à Moon, le jeton natif de la communauté r / CryptoCurrency.

Comme DOGE, le marché général de la cryptographie a boité dans la session de dimanche, après avoir diminué de 386 milliards de dollars cumulés, selon CoinMarketCap. La capitalisation boursière des actifs numériques est brièvement tombée en dessous de 1,9 billion de dollars avant de se redresser à environ 2 billions de dollars.

Les secousses massives ne sont pas nouvelles pour les investisseurs chevronnés en crypto-monnaie. Même pendant les marchés haussiers, des baisses de 20% ou plus sont assez courantes, surtout après de gros rallyes. Les spéculations sur une forte baisse du pouvoir de hachage de Bitcoin et la possibilité d’une action réglementaire américaine contre les banques crypto-friendly ont peut-être contribué à la baisse de dimanche.

Même avec le dernier renversement, le marché de la crypto-monnaie est toujours deux fois plus grand qu’il était en janvier, lorsqu’il a franchi pour la première fois le cap des 1 billion de dollars.