Les communautés ont des différences allant jusqu’à 9 points dans l’impôt sur le revenu autonome

11/06/2021 à 10:29 CET

.

La régulation inégale de la section autonome du Impôt sur le revenu dans chaque communauté a créé de grandes disparités tant dans les taux d’imposition, de 3,5 points de pourcentage pour les revenus les plus bas et jusqu’à 9 pour les revenus les plus élevés, que dans les tranches de revenus auxquelles ils s’appliquent, qui dans certains ne sont que de cinq et dans d’autres de 10.

Ceci, ajouté au différences de revenus dans chaque territoire, font que la perception moyenne par habitant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques – une fois la section étatique ajoutée – est également notablement différente et que le plus élevé, les 3 280 euros à Madrid, fait plus que tripler le plus bas, les 1 003 euros d’Estrémadure.

Au plus fort des débats budgétaires, tant dans la majorité des collectivités que dans l’Etat, et sur le point de s’engager avec la négociation de la tant attendue réforme du système de financement autonome, avec le spectre de l’harmonisation fiscale planant sur la table des réunions, Le gouvernement de Madrid vient d’approuver une réduction de 0,5 point de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans toutes les sections autonomes, en plus de la suppression de tous les impôts propres.

Cela signifie que, si jusqu’à présent Madrid partageait avec les îles Canaries et La Rioja le taux minimum le plus bas à 9 % – en parlant toujours de la section autonome des communautés de régime commun -, maintenant était seul avec 8,5%, 3,5 points de pourcentage en dessous La Catalogne, qui a le plus haut avec 12%.

Dans le cas des revenus les plus élevés, le taux de Madrid tombe à 20,5%, à neuf points de pourcentage du valencien, le plus élevé, qui est à 29,5%, selon les données recueillies dans le Panorama de la fiscalité autonome et provinciale 2021 du Conseil général des économistes d’Espagne.

Cette analyse, qui attire l’attention sur la différences régionales en termes de taux et de tranches, indique, par rapport au taux minimum, qu’entre les futurs 8,5% de Madrid et 12% de la Catalogne se trouvent, outre 9% des îles Canaries et La Rioja, 9,5% de l’Andalousie, les îles Baléares, la Cantabrie, la Castille et León, Castilla-La Mancha, Estrémadure et Galice, ainsi que Ceuta et Melilla; 9,7 % de Murcie et 10 % d’Aragon, des Asturies et de la Communauté valencienne.

Respect à taux maximum, entre les nouveaux 20,5% de Madrid et 29,5% de la Communauté valencienne, 21,5% de Castilla y León apparaissent; 22,5% de Castilla-La Mancha et de Galice, avec Ceuta et Melilla ; 22,9% de Murcie; 23,7% d’Andalousie ; 25 % d’Aragon, des îles Baléares et d’Estrémadure ; 25,5% des Asturies, de la Cantabrie et de la Catalogne ; 26% des îles Canaries ; et 27% de La Rioja.

Ainsi, les taux agrégés (en ajoutant le taux de l’État) oscillent entre 45 et 54%, tandis que dans les territoires du Pays Basque le minimum est de 23% et le maximum marginal est de 49% et en Navarre il y a un taux avec des taux du 13 à 52 %.

Des déductions infinies

En ce qui concerne les sections, l’un des facteurs liés à la progressivité de l’impôt, en Navarre il y en a 11 ; en Aragon 10 ; aux Baléares et en Estrémadure neuf ; en Andalousie, les Asturies, la Communauté Valencienne et le Pays Basque huit ; dans les îles Canaries, Cantabrie, Catalogne, Galice et La Rioja sept; et en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid et Murcia, en plus de Ceuta et Melilla cinq.

Selon les informations de l’Agence des impôts concernant la campagne Revenu 2020, en Castilla y León et Madrid, la section qui comprend les revenus les plus élevés commence à 53 407 euros de base imposable et en Castilla-La Mancha, Galice et Murcie, avec Ceuta et Melilla, dans les 60 000, tandis que le reste des communautés ont créé des sections spécifiques avec un taux plus élevé de 120 000, 130 000, 150 000 euros dans le cas d’Aragon et même 175 000 dans les Asturies, les Baléares et la Catalogne.

A toutes ces différences, il faut ajouter une déductions infinies pour circonstances personnelles et familiales, qui sont réglementées « à grande profusion » et généralisées, comme l’indique le Conseil général des économistes d’Espagne, celles applicables aux contribuables ou aux membres de la famille handicapés, naissance ou adoption, acquisition ou location de logements et investissement dans des entreprises nouvellement ou récemment créées.

Ces déductions sont généralement conditionnées au fait que certains montants de l’assiette imposable ne sont pas dépassés ou que le contribuable se trouve dans certaines circonstances, telles qu’invalidité, jeunesse ou appartenance à une famille nombreuse.

En outre, des déductions pour les résidents des zones inhabitées sont incorporées et, avec effets 2020 et 2021, certains liés au covid-19.

Le résultat de cette multiplicité de variables est qu’une fois la réglementation appliquée à la réalité disparate des revenus dans chaque territoire, la moyenne de ce qu’un Madrilène paie pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques est de 3 280 euros – selon les données du Panorama de la fiscalité régionale et Foral 2021, calculé avant la baisse de taux récemment approuvée, soit 227 % de plus qu’un Estrémadure (1 003 euros) ou 34 % de plus qu’un Catalan (2 438 euros).

Un contribuable qui ne tire des revenus que du travail, célibataire et sans enfant et âgé de moins de 65 ans paiera moins d’impôt sur le revenu s’il est imposé à Madrid, aux îles Canaries et à La Rioja si sa base imposable est de 16 000 euros, au basque Pays s’il est compris entre 20.000 et 70.000 euros et encore à Madrid s’il dépasse 110.000.

Au contraire, vous paierez plus pour cet impôt en Navarre avec un revenu faible, en Catalogne et aussi en Navarre avec un revenu moyen et dans la Communauté valencienne avec un revenu élevé, selon les calculs du Conseil général des économistes.