Les communautés tribales font face à une nouvelle menace : Instagram

Au plus fort de la fermeture de la pandémie de COVID-19 l’année dernière, avec la plupart des activités intérieures annulées, Crystal C’Bearing a fait ce que beaucoup d’autres ont fait : elle est sortie à l’extérieur. C’Bearing et sa famille ont exploré les magnifiques montagnes et rivières qui entourent leur maison dans la réserve de Wind River dans le Wyoming. C’Bearing, qui est la directrice adjointe du Northern Arapaho Tribal Historic Preservation Office (THPO), dit qu’elle a adoré le nombre d’autres familles qui profitaient également de la terre. Mais du point de vue de la protection des ressources culturelles, elle était préoccupée par les personnes publiant sur les réseaux sociaux des cercles de pierres, des pétroglyphes ou d’autres sites protégés qu’elles avaient trouvés.

« Les gens voient ces choses sur les réseaux sociaux et ils veulent venir le voir par eux-mêmes », explique-t-elle. « Ils ne réalisent pas la dynamique de la réservation et que nous avons nos propres lois et règlements que vous devez suivre. »

L’expérience de C’Bearing illustre un défi croissant pour les communautés autochtones : comment protéger la culture tribale des dangers de l’économie de l’attention. Les utilisateurs non autochtones ne comprennent souvent pas que la façon dont ils consomment du contenu sur les médias sociaux peut constituer une menace pour la culture autochtone – et pour les tribus qui luttent contre l’éradication culturelle depuis des générations, les enjeux de ce qui est partagé en ligne ne pourraient pas être plus élevés .

Pour C’Bearing, les dégâts causés par les photos sont tangibles. Des chasseurs et des pêcheurs non tribaux se sont rendus sur les sites emblématiques en nombre sans précédent, utilisant des bateaux à moteur sur les lacs de réserve et pêchant dans des zones interdites pour des raisons religieuses ou écologiques. Des avions privés chassaient les troupeaux d’animaux des terres tribales vers des terres privées ou étatiques – une violation explicite de la souveraineté et de la loi tribales. Là où la tribu affichait des panneaux sur les comportements interdits, les intrus les ont démolis.

« Nous avons ces panneaux partout, ils sont généralement abattus, démontés ou vandalisés d’une manière ou d’une autre », explique C’Bearing. « C’est ce à quoi nous sommes confrontés. »

Les décisions concernant la confidentialité et la sécurité sont complexes pour toute communauté. Sur la réserve de Wind River, cependant, développer ces politiques signifie affronter une histoire particulièrement compliquée. Les réserves tribales comme Wind River sont régies par des nations autochtones souveraines comme l’Arapaho du Nord. Il existe un vaste réseau d’agences, de départements et de dirigeants qui ont leur mot à dire sur la politique de réservation. Les Arapaho du Nord partagent la réserve avec les Shoshone de l’Est, qui ont leur propre bureau de préservation historique tribal. Les deux THPO devraient également travailler avec d’autres branches du gouvernement tribal et le Bureau des affaires indiennes. Cette complexité bureaucratique est due en partie aux politiques qui ont œuvré pour éliminer les nations tribales.

« Je souhaite que plus de nos membres tribaux soient là-bas »

Un autre défi est l’application. La taille de la réserve de Wind River, qui couvre plus de 2 millions d’acres (environ trois fois la taille de Rhode Island) et comprend deux chaînes de montagnes, complique la tâche du département tribal de pêche et de chasse. Pour cette vaste zone, la tribu ne compte actuellement que cinq gardes-chasse.

Le résultat a rendu certains membres moins à l’aise pour explorer leur propre terre, sachant qu’un groupe agressif d’étrangers pourrait déjà y camper. « Il n’y a pas beaucoup de membres de la tribu qui utilisent ces zones et c’est à cela que ça sert », dit-elle. « Et c’est juste dérangeant pour moi parce que j’aimerais que plus de nos membres tribaux soient là-bas au lieu de membres non tribaux. »

Pour réduire ces infractions, C’Bearing fait pression pour une signalisation accrue, une plus grande capacité d’application pour les gardes-chasse tribaux et un processus d’autorisation plus strict qui limiterait les visiteurs aux personnes qui ont réellement l’intention de chasser ou de pêcher de manière respectueuse et légale, plutôt que les braconniers. ou des gens qui essaient simplement de trouver un site culturel sympa qu’ils ont vu sur une publication Facebook. Toutes ces initiatives nécessiteront le soutien et l’investissement du gouvernement tribal.

Pour l’instant, l’administration a imploré les citoyens de prendre des photos de toute personne qu’ils voient enfreindre la loi sur les réservations – mais c’est un système informel, et C’Bearing dit qu’il est dépassé par le torrent d’étrangers au cours de la dernière année. C’Bearing a également encouragé les membres individuels de la tribu à contacter directement son bureau plutôt que de publier publiquement sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit à des messages Facebook mettant en garde contre les zones fossiles menacées ou les publications problématiques.

« Tout ce qu’il faut, c’est une personne », dit C’Bearing, pour qu’un message Facebook apparemment inoffensif se transforme en une menace pour la réservation.

« Cela ne devrait pas se faire au détriment des non-autochtones qui exploitent les peuples autochtones »

La question de l’exploitation est particulièrement urgente sur les réseaux sociaux, déclare Amanda Cheromiah, Laguna Pueblo et la directrice du programme de mentorat Native SOAR à l’Université d’Arizona. Cheromiah considère les plateformes de médias sociaux comme un moyen puissant de préserver la culture autochtone en raison de la rapidité avec laquelle un message peut devenir viral et se propager aux peuples autochtones partout dans le monde. Bien sûr, cette viralité comporte le risque que des personnes non autochtones en abusent – ​​Cheromiah a vu des enfants non autochtones imiter des danses Pueblo qu’ils ont vues sur TikTok, des imitations qui jouent souvent sur des stéréotypes ou dépouillent les danses d’un contexte culturel important.

«Ces choses deviennent plus accessibles, mais cela ne devrait pas se faire au détriment des non-autochtones qui exploitent à nouveau les peuples autochtones», dit-elle.

Cheromiah est un utilisateur actif de TikTok, publiant sur la vie autochtone, ainsi que des vidéos d’information pour les étudiants autochtones et les personnes non autochtones qui pourraient vouloir en savoir plus sur la culture autochtone. Cheromiah compte près de 20 000 abonnés sur la plateforme et ses vidéos obtiennent régulièrement des dizaines de milliers de vues. Équilibrer l’accès et les connaissances avec la protection de la culture et de la tradition est une bataille constante, mais la clé, dit Cheromiah à The Verge, est de donner aux peuples autochtones un espace pour s’exprimer et de les laisser décider de ce qui peut être partagé et quand. « Développons notre empreinte numérique comme nous le souhaitons », dit-elle.

Cela fait partie d’une anxiété plus large au sein des communautés tribales, qui sont également en train de numériser un vaste stock de connaissances culturelles. Alors que les archivistes s’efforcent de rendre les documents plus accessibles, ils craignent également qu’ils ne perdent leur contexte culturel dans le monde numérique. Donovan Pete, le superviseur par intérim du programme à la bibliothèque de la nation Navajo, essaie de rendre certains documents disponibles en ligne tout en réservant d’autres pour une utilisation en personne. Ces restrictions aident à réduire le risque de duplication et d’exploitation, mais reflètent également l’adhésion de Pete à un mode d’apprentissage plus traditionnel et communautaire.

« Il y a une partie où nous mettons l’accent sur la possibilité d’avoir la langue et la culture là-bas, mais pas trop, car nous préférons que les individus reviennent à la maison et puissent en faire l’expérience eux-mêmes », explique Pete.

Pete essaie d’imaginer un système de bibliothèque basé sur la culture et les traditions Navajo, plutôt que sur un modèle américain. Ces efforts reflètent la réalité selon laquelle, pour la plupart des communautés autochtones, la protection de la culture n’est pas aussi simple que de restreindre l’accès aux documents de la bibliothèque. Une partie du défi réside dans la mesure dans laquelle la langue et la culture autochtones imprègnent tous les aspects de la vie et de la politique tribales.

Les anciens des tribus, en particulier, ont été victimisés par des étrangers, ce qui a conduit de nombreuses communautés autochtones à prendre des précautions supplémentaires lors de la numérisation de leurs connaissances. « Une grande préoccupation des aînés est que quelqu’un utilise ses connaissances et en profite et ne revient pas pour aider la réservation », déclare C’Bearing. « C’est déjà arrivé. »