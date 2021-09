Les communications par satellite de l’iPhone 13 pourraient être disponibles sur quelques marchés seulement

in

La semaine dernière, le moulin à rumeurs de l’iPhone 13 bourdonnait de spéculations selon lesquelles le prochain produit phare se connecterait aux réseaux satellites, permettant aux utilisateurs de contourner les réseaux cellulaires pour les appels et les SMS. Maintenant, il semble que la fonctionnalité arrive – mais seulement dans certaines parties du monde.

Le célèbre pronostiqueur d’Apple, Mark Gurman, a révélé dans sa newsletter Bloomberg Power On que ces fonctionnalités ne seraient disponibles que “dans les zones sans aucune couverture cellulaire” et même alors “uniquement sur certains marchés”.

Lorsque la rumeur est apparue pour la première fois, l’idée était que l’iPhone 13 pourrait même se transformer en un téléphone satellite complet, capable de fonctionner sans signaux 4G et 5G. Maintenant, il est clair que la fonctionnalité va être beaucoup plus limitée et utilisée pour les urgences – du moins en ce qui concerne les prochains iPhones.

Bleu, vert, gris

Gurman révèle que la connectivité par satellite permettra aux utilisateurs d’envoyer de courts messages texte lorsqu’ils ont besoin d’aide, même en l’absence de signal téléphonique ou de Wi-Fi disponible. Ceux-ci apparaîtront apparemment en gris dans l’application iOS Messages, aux côtés du bleu pour les textes iPhone envoyés via iMessage et du vert pour les SMS standard sur Android.

Plus tard, il semble qu’Apple ait des projets plus ambitieux pour cette option de communication par satellite, avec son propre réseau satellite possible (nous avons déjà entendu des rumeurs à ce sujet). C’est apparemment encore loin.

La connectivité satellite complète nécessite un matériel plus volumineux que l’iPhone actuel, ce qui constitue un problème potentiel. Un autre est qu’il serait peu probable qu’il soit bien reçu par les opérateurs avec lesquels Apple doit rester ami – il faudra donc encore quelques années avant que l’iPhone puisse passer des appels et naviguer sur le Web via Internet spatial.

Ce à quoi nous pensons que l’iPhone 13 pourrait ressembler. (Crédit image : TechRadar)

Analyse : l’iPhone innove pour se démarquer

Mark Gurman est généralement une source fiable d’informations sur Apple, et s’il a raison cette fois, il semble que la connectivité satellite disponible dans l’iPhone 13 (ou l’iPhone 14) va être une affaire plus simple qu’on ne le pensait initialement. De plus, il ne sera pas disponible partout où l’iPhone est vendu.

Le nouveau rapport indique que les connexions par satellite ne seraient possibles qu’à l’extérieur et qu’elles pourraient prendre jusqu’à une minute pour être établies. Ce n’est pas quelque chose avec lequel vous pourrez faire face à vos amis, du moins pas au début.

Même sous cette forme limitée, cela semble assez convaincant – imaginez être coincé en mer ou à mi-chemin d’une montagne et avoir besoin d’une assistance urgente, puis lorsque vous regardez votre smartphone, vous constatez qu’il n’y a aucun signal du tout. L’iPhone pourrait vous permettre de rester en contact avec le reste du monde.

C’est certainement une raison de choisir l’iPhone 13 par rapport à tout autre téléphone sur le marché, y compris le prochain Google Pixel 6 et le Samsung Galaxy S22, en supposant qu’Apple prépare au moins une partie de la technologie à temps. Après des années de progrès itératifs dans les smartphones – avec de petites améliorations en termes de performances et de qualité de l’appareil photo – il semble qu’une autre fonctionnalité vraiment innovante soit sur le point d’arriver.