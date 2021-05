Les communistes défilent à Austin, Antifa à Seattle et la violence en Europe – RedState ⋆ .

Aujourd’hui, c’est le 1er mai et comme d’habitude, les gauchistes radicaux et les communistes sont prêts à célébrer cette journée, avec quelques ravages.

Maintenant, certains de leurs fous ne se produiront probablement que plus tard, mais en voici un peu maintenant.

Voici les gens d’Austin, qui n’ont pas peur de leur idéologie communiste. Le 1er mai est fondamentalement leur «Noël de Commie» (Dieu absent et la raison). Oui, Austin est à l’extrême gauche et bizarre, contrairement à la plupart du reste du Texas.

Les conséquences immédiates de la parade communiste au centre-ville d’Austin bloquant une intersection. Ils ont été ordonnés de quitter Congress Ave mais sont maintenant de retour sur la 4e rue pic.twitter.com/thXjPH38XU – Brad Johnson (@bradj_TX) 1er mai 2021

Quelques photos que j’ai prises avec un vrai appareil photo en suivant la marche communiste #MayDay dans le centre-ville d’Austin cet après-midi. #ATX pic.twitter.com/5aj7dwiaYQ – Brad Johnson (@bradj_TX) 1er mai 2021

Ils sont maintenant dans un parking en train de chanter des choses. pic.twitter.com/ezkJr8F6t6 – Brad Johnson (@bradj_TX) 1er mai 2021

Comme c’est gentil qu’ils tiennent des photos d’assassins communistes comme Mao et Staline, responsables des meurtres de millions de personnes. La seule chose positive est qu’il n’y a pas beaucoup de ces marcheurs idiots.

Les gens sont déjà en train de semer le trouble à Seattle.

Les agents ont émis un ordre de sécurité publique à ce groupe, qui a continué de placer des dangers sur la chaussée. La police procède à une arrestation à 7 / Olive. #MayDaySea https://t.co/i22eIY8kB1 pic.twitter.com/G4HwDrJ4h2 – Département de police de Seattle (@SeattlePD) 1er mai 2021

Les agents ont fait des annonces de sécurité publique supplémentaires à la foule à Pike Place. Des individus dans la foule ont jeté des pierres, des bouteilles et des œufs. – Département de police de Seattle (@SeattlePD) 1er mai 2021

Les agents ont également récupéré un carton d’œufs – contenant à la fois des œufs et des œufs remplis de peinture – après qu’un spectateur a été bombardé dans la rue près de 7 / Olive #MayDaySea pic.twitter.com/KWIRgkU4fi – Département de police de Seattle (@SeattlePD) 1er mai 2021

Alors, voici une pensée. Puisqu’ils sont tous habillés de la même manière, commettant des violences en tant que groupe planifié, mettez-les tous au chaud et emmenez-les tous. Puisqu’ils veulent agir comme un «bloc noir», traitez-les de cette façon. Ils font ce genre de chose chaque jour de mai à Portland et à Seattle, alors vous penseriez que les fonctionnaires seraient en mesure de résoudre le problème mieux que de simplement laisser que de briser les choses et d’attaquer les gens? Mais, apparemment non.

Mais nous devrons le donner à ce streamer qui ne fait que troller les gens de Seattle Antifa sans pitié. Excellent travail, bon monsieur, vous êtes un héros. Il a un grand rire quand ils trébuchent.

#Seattle

Antifa continue de trébucher car cette banderole ne les laisse pas l’intimider. pic.twitter.com/3BOtSPzIVi – The Daily Sneed ™ ➐ (@ Tr00peRR) 1er mai 2021

Parce que l’Europe est plus tardive, le «fun» et la violence y sont déjà bien engagés. Rappelez-vous, selon Joe Biden, ces gars-là ne sont qu’une idée (qui existe depuis des décennies dans divers pays).

Londres: «Pas de justice, pas de paix!» BLM, #antifa et l’extrême gauche chantent les slogans américains du BLM pour le 1er mai. Ils crient également au sujet du meurtre d’un projet de loi, mais les chants ont un double sens en incitant à la violence contre la police (connu familièrement au Royaume-Uni sous le nom de «projet de loi»). pic.twitter.com/HMXJ068Zhf – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 1er mai 2021

Des scènes des émeutes du 1er mai à Paris Antifa se déroulent alors qu’Antifa à Portland a annoncé de la même manière des plans de troubles civils pic.twitter.com/CP5xUHCZ4m – ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) 1er mai 2021

Berlin: #Antifa a fermé la rue en allumant un grand feu. Ils ont violemment protesté aujourd’hui pour le 1er mai, un jour férié célébré par l’extrême gauche. pic.twitter.com/R6xfv0woDM – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 1er mai 2021

Cela ne s’est pas bien terminé pour ce type qui essayait de sauter les flammes.