Les compagnies aériennes américaines limitent les sacs intelligents

(CNNMoney) – De nombreux sacs intelligents pourraient bientôt être interdits sur la plupart des vols à l’intérieur des États-Unis.

“Les bagages intelligents, également connus sous le nom de bagages intelligents, sont devenus très populaires ces derniers mois et devraient être un cadeau populaire cette saison des fêtes”, a rapporté American Airlines. “Cependant, les valises intelligentes contiennent des batteries au lithium, qui représentent un risque lorsqu’elles sont placées dans la soute d’un avion”, a expliqué la compagnie aérienne.

Les valises ont généralement des ports USB où les clients peuvent recharger leurs téléphones et autres appareils. Ils peuvent également disposer d’un GPS pour suivre l’emplacement de la valise en cas de perte, de serrures électroniques et même d’une balance électronique pour éviter les excès de bagages. Certaines de ces nouvelles valises ont même un moteur pour les propulser et elles peuvent fonctionner comme une sorte de planche à roulettes ou simplement suivre leur propriétaire à travers l’aéroport.

Les compagnies aériennes craignent que les batteries ne provoquent un incendie dans la soute qui n’aurait pas pu être détecté à temps. La plupart des interdictions permettront aux passagers de vérifier si les batteries de leur valise peuvent être retirées et amenées dans la cabine. Cependant, de nombreuses valises déjà sur le marché ont des piles qui ne peuvent pas être retirées.

American Airlines a été le premier transporteur américain à annoncer de nouvelles réglementations obligeant les passagers à retirer les batteries de leurs bagages intelligents. Si la valise est dans la cabine, la batterie peut rester installée lorsqu’elle est éteinte.

De plus, Delta Air Lines et Alaska Airlines ont annoncé des politiques similaires qui entreront en vigueur le 15 janvier. Les deux compagnies aériennes exigeront que même les bagages à main soient sans piles.

De plus, les porte-parole de United Continental et Southwest Airlines ont déclaré que les deux compagnies aériennes prévoyaient d’annoncer de nouvelles politiques pour les sacs intelligents. Ensemble, ces cinq compagnies aériennes gèrent plus de 80 % du trafic aérien des États-Unis.

Bluesmart, l’un des fabricants de valises intelligentes, a indiqué qu’il avait vendu 65 000 unités et que sa version la plus récente était épuisée. Le problème est que ses batteries au lithium ne peuvent pas être retirées du produit.

“Nous sommes attristés par ces derniers changements dans certaines réglementations des compagnies aériennes et pensons qu’il s’agit d’un pas en arrière non seulement pour la technologie du voyage, mais cela représente également un obstacle et une amélioration de la façon dont nous voyageons tous”, indique un communiqué de Bluesmart. La compagnie a souligné qu’elle organise des réunions avec les compagnies aériennes pour démontrer la sécurité de ses produits et espère que ces nouvelles restrictions seront levées.

Bluesmart affirme également que ses sacs sont conformes aux réglementations fédérales établies par le ministère des Transports, la Federal Aviation Administration (FAA) et la Federal Communications Commission. L’Association des transports et de la sécurité a annoncé que ce type de valise ne figurait pas sur sa liste d’articles interdits. Mais Delta souligne que les régulateurs n’ont spécifiquement approuvé les sacs intelligents d’aucune entreprise.

La FAA s’inquiète déjà des batteries au lithium dans les entrepôts. Bien qu’il permette de transporter des objets tels que des ordinateurs portables dans les bagages enregistrés, il suggère de les mettre dans des sacs à main. Il exige également que toutes les batteries au lithium de rechange voyagent uniquement dans les bagages à main avec les passagers.

“L’action des compagnies aériennes est conforme à notre directive de ne pas transporter de batteries lithium-ion dans la soute”, a déclaré la porte-parole de la FAA, Laura Brown.