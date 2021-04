Les compagnies aériennes appellent Boris Johnson pour obtenir le feu vert pour le décollage dans les semaines

B

Selon des rapports, des représentants des principales compagnies aériennes britanniques demandent au Premier ministre de leur donner le feu vert pour les voyages internationaux dans les semaines qui suivent.

Les directeurs généraux de British Airways, easyJet, Jet2.com, Loganair, Ryanair Tui et Virgin Atlantic ainsi que l’organisme commercial Airlines UK ont écrit à Boris Johnson alors que les ministres avaient clairement indiqué que l’interdiction des voyages à l’étranger serait en vigueur jusqu’au 17 mai au moins. .

Lorsqu’il sera levé, il sera remplacé par un système de «feux de signalisation» basé sur les risques avec des cotes rouge, orange et verte pour les pays du monde entier.

… il ne peut y avoir de reprise économique sans l’aviation, et nous sommes convaincus que nous disposons désormais des outils nécessaires pour permettre un redémarrage sûr et significatif des voyages en mai

Les chefs des compagnies aériennes ont déclaré dans leur lettre, publiée par The Sun, qu’ils reconnaissaient que les voyages universels sans restriction pourraient ne pas être possibles d’ici le 17 mai.

«Cependant, il ne peut y avoir de reprise économique sans l’aviation, et nous sommes convaincus que nous disposons désormais des outils nécessaires pour permettre un redémarrage sûr et significatif des voyages en mai, ce qui nous permet de reprendre notre travail de réunification des amis et de la famille, de permettant aux Britanniques de profiter à nouveau d’une pause bien méritée », indique la lettre.

Il a ajouté: «Nous pensons que les passagers vaccinés ne devraient pas être soumis à des restrictions de voyage et que les tests peuvent également réduire les obstacles au voyage, y compris dans les zones considérées comme présentant un risque. Seules les zones à très haut risque seraient soumises à des mesures plus strictes »

Le Premier ministre devrait exposer lundi l’approche du gouvernement pour assouplir les restrictions sur les voyages à l’étranger lorsque son groupe de travail mondial sur les voyages fera rapport le 12 avril.

Le système des feux de signalisation sera basé sur une série de facteurs – y compris la proportion de la population qui a été vaccinée, les taux d’infection, les nouvelles variantes émergentes et l’accès du pays à des données scientifiques fiables et au séquençage génomique.

Les voyageurs arrivant de pays classés «verts» ne seront pas tenus de s’isoler – bien que des tests avant le départ et après l’arrivée soient toujours nécessaires.

Pour les personnes classées «orange» ou «rouge», les restrictions resteront inchangées, les arrivées étant tenues d’isoler ou d’entrer en quarantaine.

La lettre intervient après que le même groupe de patrons de compagnies aériennes, le 18 février, ait appelé le gouvernement à esquisser une feuille de route pour la reprise de l’industrie afin qu’ils puissent planifier pour l’été.

Dans le même temps, ils ont appelé à un soutien économique supplémentaire pour l’aviation britannique afin de stimuler et de renforcer toute reprise éventuelle.