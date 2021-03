Les compagnies aériennes baissent le prix des billets de 12%

Compagnies aériennes opérant en Espagne ils ont baissé le prix des billets de 11,9% en février (par rapport au même mois de 2020), qui a produit la troisième baisse la plus importante depuis juin, lorsque la désescalade a commencé après le premier état d’alarme.

C’est ce que révèlent les données finales de l’IPC de février publiées par l’Institut national de la statistique (INE), qui indiquent que la baisse des prix en février était bien supérieure à celle de janvier, alors qu’elle s’élevait à 3,9%, la mineure depuis le de -escalade malgré le fait que ce mois-là, les compagnies aériennes ont lancé leur campagnes de réduction traditionnelles.

Auparavant, la baisse des prix était de 14,3% en décembre, 9,6% en novembre, 11,3% en octobre, 14,7% en septembre, de 10,4% en août et 6,3% en juillet.

Avec ces remises, les compagnies aériennes ont essayé de stimuler la demande après la fin de l’état d’alarme survenu à la mi-juin. En fait, la baisse de juillet a été la première après la pandémie, comme la précédente s’est produite en janvier.

Pendant les mois de détention, les prix ont augmenté modérément. En juin et mai, ils l’ont fait de 0,9% et de 0,8% en avril et mars. Auparavant, en février augmenté de 9,1%.

Concernant le type de vols, en février les billets pour voler à l’étranger en baisse de 14,1%, tandis que ceux des vols intérieurs l’ont fait de 5,3%. Cela signifie revenir à la tendance d’avant janvier, un mois au cours duquel, contrairement à ce qui s’est passé depuis juin, les vols intérieurs ont baissé davantage que les vols internationaux.

En février, les aéroports espagnols du réseau Aena ont enregistré 2 229 568passagers, ce qui représente une baisse de 86,8% par rapport à la même période en 2020.

Sur le nombre total de voyageurs enregistrés en février, 856,799 voyages sur les vols internationaux, 92,1% de moins qu’en février 2020, et 1353818 l’ont fait sur les vols intérieurs, 77,2% de moins.