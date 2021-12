Les compagnies aériennes ont annulé un nombre insensé de vols depuis vendredi matin

Le gouvernement fédéral recommence. La chose où sa réponse et ses messages COVID-19 semblent vaciller en réponse au chaos de ce qui se passe sur le terrain – et de ce qui ne se passe pas dans le ciel. Concernant ce dernier, les États-Unis ont vu des milliers de vols annulés depuis vendredi, alors que la variante Omicron Covid continue de brûler dans les rangs des employés des compagnies aériennes. Par la suite, le nombre de membres du personnel des compagnies aériennes malades ces derniers jours a explosé.

Nous viendrons au changement de directive du CDC en réponse à tout cela dans un instant.

Mardi matin, les principales compagnies aériennes annulaient des tonnes de vols pour le cinquième jour consécutif. En partie à cause des conditions hivernales, mais surtout à cause des conséquences d’Omicron. Mardi matin, le site de suivi des vols FlightAware a montré que 2 182 vols dont le départ était prévu aujourd’hui ont été annulés. Avec un peu moins d’un tiers de ceux qui sont à l’intérieur, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis. Il convient de noter que des annulations comme celles-ci semblent également avoir contribué à inciter le CDC à annoncer lundi un grand changement dans ses directives.

Vols annulés aujourd’hui

2 000 autres vols sont annulés aujourd’hui, et 3 000 autres retardés, après que plus de 6 000 ont été annulés au cours du long week-end férié https://t.co/tHlmCGC40y – CNN Breaking News (@cnnbrk) 27 décembre 2021

5 000 vols annulés dans le monde pendant les vacances par WaPo en raison de l’infection du personnel par Omicron – 20 % se trouvent aux États-Unis. – Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) 24 décembre 2021

Tout d’abord, un mot sur les vols annulés.

L’industrie s’attendait déjà à une vague de Noël assez importante à l’approche du week-end des Fêtes. En effet, la TSA a déclaré avoir dépisté 13,6 millions de personnes ces derniers jours, soit près du double du nombre qu’elle a dépisté à la même époque l’année dernière.

Les annulations depuis vendredi, quant à elles, ont été généralisées dans l’industrie. Avec des transporteurs tels que Delta, American, United, Alaska Airlines et JetBlue parmi ceux qui ont réduit leurs vols. Bryan Quigley, vice-président senior des opérations aériennes de United, a écrit le dimanche suivant dans un message aux pilotes qui a été rapporté par CNBC : « Le nombre de cas de notre pilote actuel Covid-19 est en augmentation. Les pilotes qui ont développé des symptômes sont également en quarantaine et nous avons un grand nombre de pilotes sur la liste des malades. »

À elle seule, Delta a annulé environ 5% de ses vols prévus lundi. Ce nombre était tombé à 3% mardi. Les retards de vol, quant à eux, ont été tout aussi importants. Mardi matin, FlightAware montrait plus de 2 000 retards totaux à l’intérieur, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis.

Nouvelles directives du CDC Covid

Des vols ont été annulés en masse pendant le week-end de vacances et le marché a été effrayé. Alors, qu’est-ce que l’administration Biden a décidé de faire? Jetez un autre million d’entre nous à la déchiqueteuse de bois pour apaiser les oligarques.https://t.co/3cAKrCJxSq – Alexander The Meh (@Alexand3rTheMeh) 28 décembre 2021

Maintenant, en parlant de Delta ? Son PDG Ed Bastian a envoyé une lettre à la directrice du CDC Rochelle Walensky ces derniers jours. Dans ce document, il a demandé à l’agence de raccourcir le délai que ses directives de quarantaine spécifient que quelqu’un doit se mettre en quarantaine. S’ils sont vaccinés et contractent une infection révolutionnaire au COVID-19, c’est le cas.

Il a souligné l’impact que les quarantaines étendues ont sur les niveaux de personnel de l’agence. « L’isolement de 10 jours pour ceux qui sont complètement vaccinés peut avoir un impact significatif sur nos effectifs et nos opérations », a-t-il écrit dans la lettre, que vous pouvez consulter ici.

En conséquence, le CDC a annoncé lundi que les 10 jours étaient désormais réduits à cinq. Surtout, cela concerne les personnes asymptomatiques dont le test est positif. Cela a conduit à des critiques, cependant, selon lesquelles l’agence de santé s’ajuste en réponse aux préoccupations des entreprises. Et pas forcément aux impératifs scientifiques et de santé publique. En effet, tel était le message dans une déclaration du plus grand syndicat d’agents de bord aux États-Unis, en réponse à l’annonce du CDC.

« Si une entreprise fait pression sur un travailleur pour qu’il retourne au travail avant qu’il ne se sente mieux, nous indiquerons clairement qu’il s’agit d’un environnement de travail dangereux, qui causera une perturbation beaucoup plus importante que toute » pénurie de personnel « », lit-on dans un communiqué de Sara Nelson, présidente internationale pour le syndicat Association of Flight Attendants-CWA.

Fauci : nous essayons de faire en sorte que la société « fonctionne bien »

CDC raccourcit les exigences d’isolement à : « Tout ce dont votre patron a besoin ». – chris hauselt (@movingsideways) 27 décembre 2021

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que le changement faisait partie d’un exercice d’équilibre que le gouvernement fédéral a tenté de réaliser au cours des deux dernières années. L’objectif est de maximiser la santé publique, tout en maintenant un fonctionnement ordonné de la société.

« Avec le volume considérable de nouveaux cas que nous avons et que nous prévoyons de continuer avec Omicron, l’une des choses auxquelles nous voulons faire attention est que nous n’avons pas autant de personnes (malades de leur travail), » Fauci a déclaré à CNN. « Nous voulons remettre les gens au travail. En particulier les emplois essentiels, pour assurer le bon fonctionnement de la société.